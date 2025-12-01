Taglio del nastro per il nuovo sportello Acinque Energia di Tradate: “Più vicini ai cittadini”

E’ stato inaugurato questa mattina a Tradate il nuovo sportello di Acinque Energia. Nella sede di corso Bernacchi 22 i cittadini troveranno uno spazio pensato per essere un punto di riferimento locale per chiunque desideri ricevere informazioni, assistenza e consulenze personalizzate in materia di energia.

Il nuovo presidio porta a 26 i punti vendita complessivi della società, di cui tre situati nella provincia di Varese: oltre al nuovo sportello di Tradate, restano attivi quelli di Varese (via Avegno 4) e Luino (via Cavallotti 26).

All’inaugurazione ufficiale hanno partecipato il sindaco di Tradate Giuseppe Bascialla, il vicesindaco Franco Accordino e il vicepresidente di Confcommercio Varese Attilio Aimetti. A fare gli onori di casa per Acinque Energia, Federico Scuto, responsabile Vendita Retail, Marketing e Sviluppo Commerciale.

«Con questa apertura, Tradate diventa un nuovo presidio di Acinque nella provincia di Varese, uno dei territori in cui l’azienda affonda le proprie radici e continua a crescere insieme alle comunità locali – ha detto Federico Scuto – L’iniziativa conferma l’impegno della società ad essere sempre più vicina alle persone, in un mercato dell’energia in continua evoluzione, garantendo professionalità, qualità e vicinanza».

Il nuovo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. I cittadini potranno ricevere informazioni su offerte e servizi, supporto contrattuale, volture, sottoscrizioni di nuovi contratti luce e gas, oltre a servizi a valore aggiunto come la sostituzione di caldaie e climatizzatori. Sarà inoltre possibile attivare la bolletta digitale e la domiciliazione bancaria.

«Grazie alla competenza e disponibilità dei consulenti Acinque, il nuovo punto vendita intende rispondere concretamente alle esigenze di famiglie e imprese, offrendo un contatto diretto e umano in un settore spesso percepito come complesso e distante – ha aggiunto il responsabile Vendita e marketing – Con questa apertura, Acinque Energia conferma la propria strategia orientata alla prossimità e al servizio capillare, continuando a investire nella relazione con il territorio».