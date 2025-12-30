Tamponamento tra sei auto sulla Statale a Travedona per il ghiaccio

Traffico rallentato lungo la Statale 629 Besozzo Vergiate per un grosso tamponamento che si è verificato la mattina di martedì 30 dicembre a Travedona Monate, in direzione Vergiate, sulla curva situata poco prima del semaforo di Comabbio.

Nell’urto sono rimaste coinvolte sei automobili, ma fortunatamente non si registrano feriti. L’intervento del carro attrezzi per rimuovere i veicoli ha provocato forti rallentamenti alla circolazione.

In base alle prime ricostruzioni dei soccorritori, l’incidente sarebbe stato causato dalla presenza di ghiaccio sulla carreggiata, che avrebbe impedito ai conducenti di arrestare i veicoli per tempo.