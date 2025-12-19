Tamponamento in Tangenziale Pedemontana a Varese, traffico in tilt nel pomeriggio
L'incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì lungo il tratto della A60 che collega l'autostrada A8 a Varese comportando pesanti rallentamenti per i pendolari in transito
Un violento scontro tra due auto ha paralizzato il traffico nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre, lungo la Tangenziale di Varese (A60). L’incidente si è verificato intorno alle 15:50 nel tratto compreso tra l’innesto dell’autostrada A8 e lo svincolo di Gazzada Schianno/Morazzone, in direzione Varese. Tre le persone coinvolte nel sinistro, che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e della Polizia Stradale.
L’impatto ha visto protagoniste due autovetture che procedevano lungo l’arteria che collega il sistema autostradale varesino. A bordo dei mezzi si trovavano tre persone: una ragazzina di 12 anni, un giovane di 25 e una donna di 47 anni.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, inviata dalla centrale operativa di Soreu Laghi. Nonostante la segnalazione iniziale e la mobilitazione dei sanitari, per le persone coinvolte non si è reso necessario il trasporto in ospedale, segno che le conseguenze fisiche sono state fortunatamente lievi.
Pesanti invece le ripercussioni sulla circolazione stradale. Il tratto interessato, già particolarmente trafficato nell’ora di punta del venerdì pomeriggio, è rimasto parzialmente bloccato per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi di rito. Si sono formate code ed è stato segnalato traffico rallentato fin dall’innesto con la A8, con disagi per i pendolari diretti verso il capoluogo.
