Tamponamento tra tre auto nella galleria di Cernobbio, traffico rallentato verso Como

Intervento dei soccorsi questa mattina, martedì, attorno alle 7.25, nella galleria di Cernobbio, dove si è verificato un tamponamento tra tre vetture. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Como e i Carabinieri di Como, oltre a un’ambulanza di base attivata in codice verde per accertamenti. Due le persone coinvolte segnalate dai soccorsi, una donna di 26 anni e un uomo di 27, nessuna delle quali avrebbe riportato conseguenze.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli, la corsia in direzione Como è stata temporaneamente regolata a senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti alla circolazione. La situazione è in via di normalizzazione.

Pubblicato il 16 Dicembre 2025
