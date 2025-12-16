Tamponamento tra tre auto nella galleria di Cernobbio, traffico rallentato verso Como
Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli, la corsia in direzione Como è stata temporaneamente regolata a senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti alla circolazione
Intervento dei soccorsi questa mattina, martedì, attorno alle 7.25, nella galleria di Cernobbio, dove si è verificato un tamponamento tra tre vetture. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Como e i Carabinieri di Como, oltre a un’ambulanza di base attivata in codice verde per accertamenti. Due le persone coinvolte segnalate dai soccorsi, una donna di 26 anni e un uomo di 27, nessuna delle quali avrebbe riportato conseguenze.
Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione dei veicoli, la corsia in direzione Como è stata temporaneamente regolata a senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti alla circolazione. La situazione è in via di normalizzazione.
