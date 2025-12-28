Tangenziale di Varese “usurata”: cemento armato con i tondini ormai in vista
Un nostro lettore torna a segnalare le condizioni del viadotto della Statale gestita da Anas
Cemento con i tondini di ferro dell’armatura ormai fuoriusciti: li segnala un nostro lettore, Andrea Antonini, parlando nello specifico della tangenziale di Varese, gestita da Anas.
A testimoniarlo anche una foto fatta domenica 28 dicembre dalla pista ciclopedonale che passa sotto il cavalcavia della tangenziale (Strada Statale 712) nel tratto compreso tra la galleria vicino alla località “folla di Malnate” (tra Varese e Malnate) e la località Ponte di Vedano.
«Come potete vedere la struttura a rete del cemento armato non solo è ormai visibile, ma ci sono dei ferri completamente liberi che fuoriescono» ci scrive il lettore. «Avevo già trasmesso foto analoghe sia di questo punto, sia del ponte ferroviario attiguo agli Enti Pubblici Territoriali locali senza apparente riscontro».
