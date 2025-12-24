Tanti, tanti auguri. Facciamo comunità, insieme
Buon Natale e un 2026 pieno di curiosità. I nostri numeri raccontano una realtà viva, ma la vera sfida è costruire relazioni durature. Il valore non sta nella velocità, ma nella capacità di interpretare, spiegare, facilitare incontri e generare fiducia
Alla fine dell’anno ci piace fermarci un momento, guardare indietro e dire grazie. Grazie a chi ci legge ogni giorno, a chi partecipa agli eventi, a chi ci scrive, ci critica, ci sostiene.
Il 2025 è stato un anno intenso e, per molti versi, di svolta. E lo è stato soprattutto grazie a voi.
In dodici mesi abbiamo pubblicato oltre 25.000 articoli, raggiungendo 56 milioni di visite e 126 milioni di pagine viste. Le nostre newsletter sono state più di 300, con quasi 3 milioni di invii e tassi di apertura che raccontano attenzione e fiducia. Sui social abbiamo incontrato milioni di persone, mentre dal vivo — con quasi 300 eventi — Materia è diventata uno spazio reale di relazioni, idee, formazione e comunità, coinvolgendo migliaia di persone di ogni età.
Il 2025 segna un punto di svolta per tutti noi: l’AI entra stabilmente nel nostro lavoro come alleata culturale e creativa, Materia si sviluppa come ecosistema di progetti e incontri, e l’editoria si allarga oltre il giornale con radio, podcast, live ed esperienze fisiche. Guardando al 2026 cresce una consapevolezza nuova: il giornalismo non è solo produzione di notizie, ma costruzione di connessioni, senso e comunità.
I numeri raccontano una realtà viva, ma la vera sfida è trasformare visibilità e volumi in relazioni durature. Il valore non sta nella velocità, ma nella capacità di interpretare, spiegare, facilitare incontri e generare fiducia.
Materia ci indica questa direzione: il giornalismo come presenza, laboratorio permanente, spazio umano prima che tecnologico. Entriamo nel nuovo anno con questa idea semplice e ambiziosa: continuare a fare comunità, insieme.
Buon Natale e un 2026 pieno di curiosità, relazioni e futuro condiviso.
Grazie.
(Foto di Luca Sacchet)
Il direttore, la redazione di Varesenews e Materia
