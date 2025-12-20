Varese News

Tanti varesini sulla Torre Civica per celebrare gli 80 anni della Pallacanestro Varese

All’interno della Torre è stato allestito un percorso celebrativo composto da stendardi e fotografie storiche di Carlo Meazza e Marco Guariglia, che ha accompagnato i visitatori in un viaggio attraverso le vittorie, le emozioni e l’identità biancorossa

Tanti varesini sulla Torre Civica per celebrare gli 80 anni della Pallacanestro Varese

Sabato 20 dicembre la Torre Civica di Varese ha aperto le sue porte in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Pallacanestro Varese.

L’evento è organizzato dall’associazione Il Basket Siamo Noi, in collaborazione con il Comune di Varese, e rappresenta un momento significativo di condivisione e valorizzazione della storia sportiva e culturale della città.

All’interno della Torre è stato allestito un percorso celebrativo composto da stendardi e fotografie storiche di Carlo Meazza e Marco Guariglia, che ha accompagnato i visitatori in un viaggio attraverso le vittorie, le emozioni e l’identità biancorossa, simbolo della memoria collettiva varesina.

Le visite sono state guidate dagli studenti del Liceo Ferraris (classi 4ªL e 5ªA), formati dall’associazione Il Basket Siamo Noi con il supporto dell’architetto Brusa Pasqué e dell’ingegner Riccardo Aceti, in qualità di tutor. L’iniziativa si configura come un’esperienza di cittadinanza attiva, che unisce cultura, memoria civica e partecipazione.

Pubblicato il 20 Dicembre 2025
