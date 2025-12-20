Tanti varesini sulla Torre Civica per celebrare gli 80 anni della Pallacanestro Varese
All’interno della Torre è stato allestito un percorso celebrativo composto da stendardi e fotografie storiche di Carlo Meazza e Marco Guariglia, che ha accompagnato i visitatori in un viaggio attraverso le vittorie, le emozioni e l’identità biancorossa
Sabato 20 dicembre la Torre Civica di Varese ha aperto le sue porte in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Pallacanestro Varese.
L’evento è organizzato dall’associazione Il Basket Siamo Noi, in collaborazione con il Comune di Varese, e rappresenta un momento significativo di condivisione e valorizzazione della storia sportiva e culturale della città.
All’interno della Torre è stato allestito un percorso celebrativo composto da stendardi e fotografie storiche di Carlo Meazza e Marco Guariglia, che ha accompagnato i visitatori in un viaggio attraverso le vittorie, le emozioni e l’identità biancorossa, simbolo della memoria collettiva varesina.
Le visite sono state guidate dagli studenti del Liceo Ferraris (classi 4ªL e 5ªA), formati dall’associazione Il Basket Siamo Noi con il supporto dell’architetto Brusa Pasqué e dell’ingegner Riccardo Aceti, in qualità di tutor. L’iniziativa si configura come un’esperienza di cittadinanza attiva, che unisce cultura, memoria civica e partecipazione.
