Varese News

Sport

Tennis italiano in lutto: è morto Nicola Pietrangeli

Aveva 92 anni, icona del mondo della racchetta, è l'unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale

nicola pietrangeli

(foto Facebook – Fitp Tennis)
Si è spento a 92 anni Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e figura simbolo dello sport azzurro. Nato a Tunisi l’11 settembre 1933, Pietrangeli è stato il primo italiano a vincere uno Slam: trionfò al Roland Garros nel 1959 e nel 1960, aggiudicandosi complessivamente 48 tornei e restando una delle più grandi icone del tennis mondiale.

Oltre ai successi da giocatore, Pietrangeli fu anche il capitano che guidò la nazionale azzurra alla storica vittoria nella Coppa Davis del 1976, un’impresa che segnò una pietra miliare per il tennis italiano. Fu inoltre inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, unico italiano con questo prestigio

 

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.