Tennis italiano in lutto: è morto Nicola Pietrangeli

Si è spento a 92 anni Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e figura simbolo dello sport azzurro. Nato a Tunisi l’11 settembre 1933, Pietrangeli è stato il primo italiano a vincere uno Slam: trionfò al Roland Garros nel 1959 e nel 1960, aggiudicandosi complessivamente 48 tornei e restando una delle più grandi icone del tennis mondiale.

Oltre ai successi da giocatore, Pietrangeli fu anche il capitano che guidò la nazionale azzurra alla storica vittoria nella Coppa Davis del 1976, un’impresa che segnò una pietra miliare per il tennis italiano. Fu inoltre inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, unico italiano con questo prestigio