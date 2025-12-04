Tentano il furto in villa a Vedano Olona, i Carabinieri sventano il colpo e arrestano un 36enne

Un tentativo di furto in una villa di Vedano Olona è stato sventato nel pomeriggio di martedì 2 dicembre, grazie al pronto intervento dei Carabinieri della Stazione di Malnate. L’operazione ha portato all’arresto di uno dei tre malviventi, un cittadino albanese di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un ordine di carcerazione.

L’avvistamento e l’inseguimento

Tutto ha avuto inizio quando i militari, impegnati in un servizio di pattuglia e controllo del territorio nel Comune di Vedano Olona, hanno notato un’auto sospetta, una Alfa Romeo Tonale di colore scuro, aggirarsi per le vie cittadine. L’attenzione dei Carabinieri è stata immediatamente richiamata dal fatto che l’autovettura era già stata segnalata in precedenza come possibile mezzo utilizzato da persone dedite ai reati predatori, in particolare i furti.

Il sospetto si è trasformato in certezza quando il veicolo ha imboccato una strada senza uscita. I Carabinieri hanno seguito l’auto a distanza e hanno potuto osservare due dei tre occupanti scendere e, scavalcando la recinzione, introdursi in una proprietà privata.

La fuga e l’arresto

A quel punto, il furto era imminente. Tuttavia, il complice rimasto alla guida della Tonale ha notato la presenza delle Forze dell’Ordine e ha immediatamente dato l’allarme. I tre malviventi hanno tentato la fuga disperata, cercando di dileguarsi.

Grazie alla reazione immediata dei militari dell’Arma, uno dei tre uomini è stato rapidamente raggiunto, bloccato e messo in sicurezza. Sottoposto ai controlli di rito, l’uomo è risultato essere un 36enne di origine albanese, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Non solo: il 36enne era anche ricercato in quanto destinatario di un altro ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena residua di 2 anni e 4 mesi di reclusione.

Strumenti da scasso a bordo

Un ulteriore riscontro dell’attività criminale che il gruppo stava per compiere è arrivato dall’ispezione dell’autovettura, che è risultata essere a noleggio. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti diversi e vari strumenti atti allo scasso, tra cui cacciaviti, piedi di porco e persino un flessibile, a riprova che il furto era stato pianificato nei dettagli.

A conclusione degli accertamenti, l’uomo è stato dichiarato in arresto per il tentativo di furto aggravato e per l’esecuzione dell’ordine di carcerazione pendente. È stato quindi accompagnato presso la Casa Circondariale di Varese, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per risalire all’identità degli altri due complici fuggiti.