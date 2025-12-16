Terza edizione di “Presepi nel Bosco” a Cavaria con Premezzo

È tornata anche quest’anno l’atmosfera suggestiva di “Presepi nel Bosco”, giunta alla terza edizione, nel cuore del parco Valle del Boia, con ingresso da via Montello, nel Comune di Cavaria con Premezzo.

Tra i sentieri immersi nella natura, volontari e appassionati hanno allestito numerosi presepi tradizionali, realizzati con cura e fantasia e inseriti armoniosamente nel contesto boschivo. Le immagini raccontano solo una parte delle installazioni: i presepi presenti sono infatti molti di più e rendono la passeggiata un vero e proprio percorso di scoperta e contemplazione.

L’iniziativa, ormai divenuta un appuntamento atteso nel periodo natalizio, è aperta a chiunque voglia partecipare, sia come visitatore sia come allestitore, contribuendo con la propria creatività e passione a rendere il bosco un luogo di incontro, spiritualità e condivisione.

Un’occasione per riscoprire la tradizione del presepe, vivere la natura e condividere un momento di serenità, grazie all’impegno e alla dedizione degli appassionati dei presepi che ogni anno rendono possibile questo evento.