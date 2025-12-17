The Swell, tre giovani del Varesotto che suonano noise rock
A Chi l’avrebbe mai detto, su Radio Materia, siamo andati a conoscere i The Swell, una giovane band del Varesotto
A Chi l’avrebbe mai detto, su Radio Materia, siamo andati a conoscere i The Swell, una giovane band del Varesotto. Un esempio lampante di come la passione per la musica possa dar vita a progetti freschi e autentici, anche in un panorama musicale che può sembrare distante dalle nuove generazioni. Jack, Mattia e Alessandro, i membri di questa band, ci raccontano la loro storia e la loro musica fatto di noise rock.
Una formazione recentissima con la prima sessione di prove avvenuta intorno al 24 febbraio e la voglia di arrivare il prima possibile a registrare un proprio disco. Con un sound che mescola il rock più grezzo e la sperimentazione sonora, questi ragazzi hanno presentato in radio i loro brani.
Per conoscere meglio la band, seguire i loro aggiornamenti o ascoltare la loro musica, potete trovarli su Instagram (@TheSwell_) e YouTube.
Ascolta la puntata
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.