The Swell, tre giovani del Varesotto che suonano noise rock

A Chi l’avrebbe mai detto, su Radio Materia, siamo andati a conoscere i The Swell, una giovane band del Varesotto. Un esempio lampante di come la passione per la musica possa dar vita a progetti freschi e autentici, anche in un panorama musicale che può sembrare distante dalle nuove generazioni. Jack, Mattia e Alessandro, i membri di questa band, ci raccontano la loro storia e la loro musica fatto di noise rock.

Una formazione recentissima con la prima sessione di prove avvenuta intorno al 24 febbraio e la voglia di arrivare il prima possibile a registrare un proprio disco. Con un sound che mescola il rock più grezzo e la sperimentazione sonora, questi ragazzi hanno presentato in radio i loro brani.

Per conoscere meglio la band, seguire i loro aggiornamenti o ascoltare la loro musica, potete trovarli su Instagram (@TheSwell_) e YouTube.

