“Ti regalo un sorriso”: Rossella Bellantuono rende omaggio a Mia Martini al Teatro Italia di Germignaga

Sabato 13 novembre alle 21 al Teatro Italia di Germignaga arriva “Ti regalo un sorriso. Omaggio a Mia Martini”, una serata dedicata ad una delle più intense voci della musica italiana che porterà sul palco germignaghese la voce calda ed energica di Rossella Bellantuono accompagnata da una formazione di musicisti d’eccezione quali: Romeo Velluto alle chitarre, Alessandro Carlà al pianoforte e alle tastiere, Marcello Marson al basso e Alessio Turconi alla batteria e alle percussioni; il progetto vede, inoltre, la consulenza artistica di Alessandra Faiella.

Parlando del suo lavoro Rossella Bellantuono racconta che “insieme a questa grande band e grazie alla consulenza artistica di Alessandra Faiella voglio portare in scena la bellezza di Mia Martini, una bellezza che si unisce al coraggio e decanta l’importanza dell’accettazione delle nostre fragilità. Con corde poetiche e talvolta brillanti. La decisione di dare al concerto il titolo “Ti regalo un sorriso” è dovuta al fatto che Mia Martini era anche questo, una donna piena di vita capace di regalare sorrisi e profondità”.

“La splendida voce di Rossella Bellantuono – gli fa eco Claudio Cadario, il direttore artistico del Teatro Italia di Germignaga e della Compagnia Youkali – unita alla sua energia e alla sua potenza interpretativa offriranno al nostro pubblico una serata di emozioni che verrà ricordata a lungo”. Unica nel suo genere, Mia Martini è stata un’ innovatrice che ha saputo unire diversi linguaggi come folk, rock e blues e in questo concerto verranno presentati alcuni tra i suoi brani più significativi portati in scena grazie a nuovi arrangiamenti energici ed intimisti.

Dopo la pausa natalizia la stagione del Teatro Italia di Germignaga riprenderà sabato 17 gennaio con l’attesissimo e leggendario spettacolo di Marco Baliani “Kohlhaas”, prima di un mese di febbraio con il botto con il premio Ubu Mario Perrotta e con il primo spettacolo della stagione dedicata ai bambini ed alle famiglie. Si rinnova, infine, anche l’iniziativa “biglietto sospeso” ovvero la possibilità di acquistare e donare un biglietto a chi si trovasse nella condizione di non poterlo acquistare con le proprie risorse economiche.

