Tombola, laboratori e biscotti: festa di Natale all’oratorio di Gazzada

Una giornata di festa, pensata per riunire grandi e piccoli nel segno della condivisione e dello spirito natalizio

Una giornata di festa, pensata per riunire grandi e piccoli nel segno della condivisione e dello spirito natalizio. Domenica 21 dicembre 2025 l’Oratorio San Giuseppe di Gazzada ospiterà la Festa di Natale, un appuntamento che accompagnerà la comunità per l’intera giornata con momenti religiosi, conviviali e di intrattenimento.

Il programma prenderà il via alle 10.00 con la Santa Messa in parrocchia, occasione di raccoglimento e preparazione al Natale. A seguire, alle 12.30, spazio alla convivialità con il pranzo in oratorio, a base di pizza formula “all you can eat”, pensato per favorire la partecipazione di famiglie e gruppi di amici.

Il pomeriggio sarà dedicato soprattutto al divertimento: dalle 14.30 è in programma la tombola per adulti, mentre per i più piccoli sono previsti biscotti e lavoretti creativi. La giornata si concluderà alle 16.30 con una merenda comunitaria e il falò, simbolo di festa e condivisione.

Per partecipare al pranzo è richiesta la prenotazione, da effettuare entro venerdì 19 dicembre, contattando: Eleonora al numero 331 261 2877, Paola al numero 329 332 5006.

La Festa di Natale dell’Oratorio San Giuseppe di Gazzada si conferma così un’occasione aperta a tutta la comunità, pensata per vivere insieme un momento di incontro e di festa in vista delle festività natalizie.