Topomosca racconta Tolstoj e la magia del calore familiare ai bambini a Laveno

Ispirato al racconto Il Leone e il Topolino di Tolstoj, lo spettacolo teatrale Topomosca è un viaggio teatrale che risveglia il piacere della lettura, dell’amicizia e del calore familiare. Una storia capace di far battere il cuore a grandi e piccini in scena sabato 3 gennaio alle ore 15.30 nella Sala consiliare di Villa Frua – con ingresso da Piazza Fontana – a Laveno Mombello.

Si tratta di uno spettacolo teatrale ideato e interpretato dagli attori della Compagnia Roggero con pupazzi, ombre, cartonaggi e video proiezioni.

Protagonista di topomosca è un topolino, Arturo, che si ritrova per sbaglio in Italia e vorrebbe tornare in Russia. Nel suo girovagare diventa amico di Mario, un postino, che sogna di dichiarare il suo Amore a Beatrice.

Il topolino aiuterà Mario con una poesia di Neruda ma riuscirà a ritornare a Mosca?

Lo spettacolo fa parte del ricco programma di iniziative della rassegna CerAmica, promosso da Amaltheatro in partenariato con il Comune di Laveno Mombello

