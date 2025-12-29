Varese News

Topomosca racconta Tolstoj e la magia del calore familiare ai bambini a Laveno

Lo spettacolo della Compagnia Roggero per tutta la famiglia in scena sabato 3 gennaio alle ore 15.30 nella Sala consiliare di Villa Frua per la rassegna CerAmica

Ispirato al racconto Il Leone e il Topolino di Tolstoj, lo spettacolo teatrale Topomosca è un viaggio teatrale che risveglia il piacere della lettura, dell’amicizia e del calore familiare. Una storia capace di far battere il cuore a grandi e piccini in scena sabato 3 gennaio alle ore 15.30 nella Sala consiliare di Villa Frua – con ingresso da Piazza Fontana – a Laveno Mombello.

Si tratta di uno spettacolo teatrale ideato e interpretato dagli attori della Compagnia Roggero con pupazzi, ombre, cartonaggi e video proiezioni.
Protagonista di topomosca è un topolino, Arturo, che si ritrova per sbaglio in Italia e vorrebbe tornare in Russia.  Nel suo girovagare diventa amico di Mario, un postino, che sogna di dichiarare il suo Amore a Beatrice.
Il topolino aiuterà Mario con una poesia di Neruda ma riuscirà a ritornare a Mosca?

Lo spettacolo fa parte del ricco programma di iniziative della rassegna CerAmica, promosso da Amaltheatro in partenariato con il Comune di Laveno Mombello
Maggiori informazioni e aggiornamenti su visitlaveno.it a QUESTO LINK.

 

