Torna la “cena degli avanzi” a Busto Arsizio. E lancia un appello anche alle aziende

Torna anche nel 2026 la “Cena degli avanzi” a Busto Arsizio, l’iniziativa solidale che da undici anni coinvolge la città nel sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà. Un progetto nato “dal basso”, animato da un gruppo di giovani volontari che, in occasione del Natale e della Pasqua, raccoglie sia alimenti a lunga conservazione sia cibo pronto da destinare alle associazioni caritative e ai senza dimora.

Per solidarietà concreta ma anche per garantire un giorno di festa a senzatetto e persone in particolare difficoltà. Secondo una modalità semplice, ma rodata: “Tu prepari un piatto in più e noi lo portiamo a chi ha bisogno”.

«Siamo un gruppo di ragazzi che, a Natale e a Pasqua, raccoglie cibo a lunga conservazione e, sotto data, anche cibo già pronto» spiega Matteo Vago, uno degli animatori dell’iniziativa che oggi ha il nome ufficiale di “Diamoci una mano”.

«Tutto ciò che viene donato viene poi distribuito alle famiglie bisognose attraverso le associazioni caritative del territorio. Il cibo pronto, invece, viene consegnato a Sos Stazione per la cena del 25 dicembre».

La proposta per le aziende: zero sprechi e più solidarietà, dopo cene e aperitivi di Natale

Quest’anno, sottolinea Vago, c’è anche una proposta nuova: «Vogliamo rivolgerci alle aziende che nel mese di dicembre organizzano cene o momenti di festa. Se al termine degli eventi dovessero avanzare delle pietanze, possono contattarci: ci occuperemo noi del ritiro, evitando sprechi e trasformando quegli avanzi in un aiuto concreto per chi è in difficoltà».

Anche per questa nuova modalità, si possono chiedere info al numero attivato dalla rete “Diamoci una mano”: il numero di riferimento è 346 2281305.

Le date dei ritiri

Per l’edizione 2026 sono previste tre giornate di raccolta, tutte presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in via San Cirillo 6 a Busto Arsizio: il 13 dicembre, nella fascia ore 15:00 – 17:00, ci sarà una raccolta di cibo a lunga conservazione (pasta, prodotti in scatola, latte Uht, olio, dolci).

Il 20 dicembre si replica dalle 15:00 alle 17:00, smepre per raccolta di cibo a lunga conservazione.

Infine il 23 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00, la raccolta di cibo a lunga conservazione e di cibo già cucinato, ritirato solo in questa data per garantirne una corretta conservazione.

Dove andranno le donazioni

Uno dei momenti di raccolta

Il cibo raccolto seguirà percorsi diversi a seconda della tipologia. Il cibo pronto come detto verrà scaldato, suddiviso in vaschette e distribuito alle persone senza fissa dimora al nuovo fabbricato mensa della stazione FS di Busto Arsizio.

Gli alimenti a lunga conservazione e alcuni piatti congelati saranno organizzati in scatoloni e consegnati alle famiglie segnalate dalle associazioni caritative cittadine.

Anche quest’anno si raccolgono assorbenti femminili, «un costo obbligato per molte donne», e alimenti per bambini piccoli, che verranno condivisi con le realtà che supportano le giovani famiglie.