Tra alberelli, elfi e merenda, a Ceriano Laghetto un pomeriggio per i più piccoli con il Laboratorio di Natale

L'appuntamento è per sabato 6 dicembre al Centro Civico Dal Pozzo. Ingresso gratuito con prenotazione

Sabato 6 dicembre, dalle 15 alle 17, il Centro Civico Dal Pozzo di Ceriano Laghetto si trasformerà in un’officina natalizia piena di creatività e allegria grazie al Laboratorio di Natale organizzato dalla Consulta Dal Pozzo.

L’iniziativa è pensata per i bambini e le famiglie, che potranno vivere un pomeriggio divertente tra lavoretti manuali, fantasia e spirito natalizio. I piccoli partecipanti saranno guidati nella realizzazione di un alberello in legno personalizzato e non mancherà un momento speciale: con l’aiuto degli elfi, i bambini potranno scrivere la propria letterina per Babbo Natale. Durante il laboratorio verrà offerta anche una merenda per tutti.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, contattando Alice (342 1119467) o Sara (347 3460315).

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
