Tra alberelli, elfi e merenda, a Ceriano Laghetto un pomeriggio per i più piccoli con il Laboratorio di Natale
L'appuntamento è per sabato 6 dicembre al Centro Civico Dal Pozzo. Ingresso gratuito con prenotazione
Sabato 6 dicembre, dalle 15 alle 17, il Centro Civico Dal Pozzo di Ceriano Laghetto si trasformerà in un’officina natalizia piena di creatività e allegria grazie al Laboratorio di Natale organizzato dalla Consulta Dal Pozzo.
L’iniziativa è pensata per i bambini e le famiglie, che potranno vivere un pomeriggio divertente tra lavoretti manuali, fantasia e spirito natalizio. I piccoli partecipanti saranno guidati nella realizzazione di un alberello in legno personalizzato e non mancherà un momento speciale: con l’aiuto degli elfi, i bambini potranno scrivere la propria letterina per Babbo Natale. Durante il laboratorio verrà offerta anche una merenda per tutti.
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, contattando Alice (342 1119467) o Sara (347 3460315).
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.