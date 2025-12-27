Varese News

Tra Rho e Gallarate i treni non passano fino al 5 gennaio: bus sostitutivi e linee modificate

L'importante interruzione, con le altrettanto importanti modifiche temporanee alle linee, causate da lavori infrastrutturali di Rfi sulla posa del quarto binario

Posato l'ultimo pezzo del nuovo binario della Ferrovia Monte Generoso

Da venerdì 26 dicembre, sulla linea Milano-Varese stop totale dei treni nel tratto Rho-Gallarate. L’interruzione proseguirà fino al 5 gennaio per lavori infrastrutturali di Rfi sulla posa del quarto binario. Trenord ha attivato bus sostitutivi per i collegamenti verso Malpensa T1 e T2.

Cosa cambia dal 26 dicembre al 5 gennaio

Soppressione totale tra Varese e Gallarate, eccetto S50 e S40: questi servizi arrivano a Gallarate come capolinea, fermando in tutte le stazioni lungo la linea.

Bus sostitutivi per Malpensa: fermate a Gallarate, Malpensa T1 e Malpensa T2. Niente trasporto biciclette sui bus.

Il dettaglio sulle linee interessate

S5 Treviglio-Milano-Varese: treni solo tra Rho e Treviglio; cancellato il treno 24587; niente servizio Rho-Gallarate/Varese.

RE Domodossola-Milano Centrale:treni regolari tra Milano e Rho; previste modifiche orario Gallarate-Arona/Domodossola; nessuna circolazione tra Rho e Gallarate.

R Domodossola/Arona-Gallarate-Milano Porta Garibaldi: servizio solo tra  Gallarate e Arona/Domodossola, con variazioni d’orario; niente collegamento con Milano.

RE Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano Porta Garibaldi: solo Varese-Porto Ceresio con anticipi d’orario da Varese e posticipi in senso inverso; niente da e per Milano.

R Luino-Gallarate-Milano Porta Garibaldi e S30 Cadenazzo/Luino-Gallarate: anticipi/posticipi tra Gallarate e Mornago: anticipi da Gallarate a Mornago e posticipi in senso opposto.

S40 Como San Giovanni-Varese: operativo anche nei festivi (tranne il treno 25452); i treni da Como San Giovanni saranno prolungati fino a Gallarate, con fermate in tutte le stazioni tra Varese e Gallarate; da Gallarate verso Giubiasco/Como San Giovanni, il percorso prevede fermate in tutte le stazioni fino a Varese; 25454 regolare.

S50 Biasca/Mendrisio-Gallarate-Malpensa: fino a Gallarate con tutte le fermate Varese-Gallarate; sospesa invece la tratta Gallarate-Malpensa.

Assistenza e cosa succede dopo il 5 gennaio

Viaggiatori con disabilità: in Italia contattare 800.210.955 (almeno 48 ore prima, 8.15-19.45); in Svizzera 0800 007 102 o +41 512 257 844. Dal 5 gennaio al 1° febbraio rallentamenti di 3 minuti su arrivi. Altre tratte Rfi e Trenord regolari.

Orari online aggiornati parzialmente: verifica su trenord.it.

Pubblicato il 27 Dicembre 2025
