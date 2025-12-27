Tra Rho e Gallarate i treni non passano fino al 5 gennaio: bus sostitutivi e linee modificate

Da venerdì 26 dicembre, sulla linea Milano-Varese stop totale dei treni nel tratto Rho-Gallarate. L’interruzione proseguirà fino al 5 gennaio per lavori infrastrutturali di Rfi sulla posa del quarto binario. Trenord ha attivato bus sostitutivi per i collegamenti verso Malpensa T1 e T2.

Cosa cambia dal 26 dicembre al 5 gennaio

Soppressione totale tra Varese e Gallarate, eccetto S50 e S40: questi servizi arrivano a Gallarate come capolinea, fermando in tutte le stazioni lungo la linea.

– Bus sostitutivi per Malpensa: fermate a Gallarate, Malpensa T1 e Malpensa T2. Niente trasporto biciclette sui bus.

Il dettaglio sulle linee interessate

S5 Treviglio-Milano-Varese: treni solo tra Rho e Treviglio; cancellato il treno 24587; niente servizio Rho-Gallarate/Varese.

RE Domodossola-Milano Centrale:treni regolari tra Milano e Rho; previste modifiche orario Gallarate-Arona/Domodossola; nessuna circolazione tra Rho e Gallarate.

R Domodossola/Arona-Gallarate-Milano Porta Garibaldi: servizio solo tra Gallarate e Arona/Domodossola, con variazioni d’orario; niente collegamento con Milano.

RE Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano Porta Garibaldi: solo Varese-Porto Ceresio con anticipi d’orario da Varese e posticipi in senso inverso; niente da e per Milano.

R Luino-Gallarate-Milano Porta Garibaldi e S30 Cadenazzo/Luino-Gallarate: anticipi/posticipi tra Gallarate e Mornago: anticipi da Gallarate a Mornago e posticipi in senso opposto.

S40 Como San Giovanni-Varese: operativo anche nei festivi (tranne il treno 25452); i treni da Como San Giovanni saranno prolungati fino a Gallarate, con fermate in tutte le stazioni tra Varese e Gallarate; da Gallarate verso Giubiasco/Como San Giovanni, il percorso prevede fermate in tutte le stazioni fino a Varese; 25454 regolare.

S50 Biasca/Mendrisio-Gallarate-Malpensa: fino a Gallarate con tutte le fermate Varese-Gallarate; sospesa invece la tratta Gallarate-Malpensa.

Assistenza e cosa succede dopo il 5 gennaio

Viaggiatori con disabilità: in Italia contattare 800.210.955 (almeno 48 ore prima, 8.15-19.45); in Svizzera 0800 007 102 o +41 512 257 844. Dal 5 gennaio al 1° febbraio rallentamenti di 3 minuti su arrivi. Altre tratte Rfi e Trenord regolari.

Orari online aggiornati parzialmente: verifica su trenord.it.