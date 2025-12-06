“Trame d’acqua” illumina l’Isola dei Pescatori: luci, colori e tradizione sul Lago Maggiore

Dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, l’Isola dei Pescatori sul Lago Maggiore si accende con “Trame d’acqua sul Lago Maggiore”, suggestivo progetto di illuminazione artistica che trasforma l’isola in uno spettacolo visivo unico. L’iniziativa, firmata dal Distretto Turistico dei Laghi, propone una narrazione luminosa ispirata alle reti da pesca, alla cultura lacustre e all’architettura tradizionale.

Ogni sera, dalle 17.00 fino a mezzanotte e mezza, il piccolo borgo si veste di colori e giochi di luce che ne valorizzano le facciate, le case dei pescatori e gli scorci più caratteristici, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva, poetica e scenografica.

Luci che raccontano storie

“Trame d’acqua sul Lago Maggiore” fa parte del progetto Isole di Luce, pensato per valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio lacustre piemontese in chiave emozionale e innovativa. L’intervento unisce arte visiva e tradizione, creando un dialogo tra passato e presente.

Le illuminazioni evocano l’intreccio delle reti da pesca, le texture delle architetture locali e le atmosfere notturne dei borghi sul lago. È un invito a riscoprire l’isola con occhi nuovi, attraversando spazi familiari trasformati in vere e proprie installazioni luminose.



Un’iniziativa del Distretto Turistico dei Laghi

Il progetto è curato dal Distretto Turistico dei Laghi, con il sostegno della Regione Piemonte e di Visit Piemonte, e realizzato con la direzione creativa e tecnica di Proietta®. La collaborazione con il Comune di Stresa garantisce un’organizzazione attenta anche alla fruizione turistica e alla promozione culturale del sito.



Quando e come visitare

L’illuminazione sarà visibile ogni sera, dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 17.00 e le 00.30. L’ingresso è libero e l’accesso all’isola avviene via battello, con i consueti servizi di navigazione attivi durante il periodo natalizio.

Un’occasione speciale per vivere l’atmosfera delle feste in un luogo incantato, tra riflessi d’acqua, luci colorate e storia.

Informazioni utili

Per dettagli, orari dei battelli e suggerimenti su come organizzare la visita:

www.distrettolaghi.it

Tel. +39 0323 30416

Email e social disponibili sul sito ufficiale