Trasformazione della moda: come i paesi emergenti stanno ridefinendo il mercato

Nelle economie emergenti, la moda si sta evolvendo oltre il semplice elemento culturale e sta diventando uno strumento strategico per ridefinire l’identità e favorire la cooperazione internazionale

(Cois at Moscow Fashion Week)

Negli ultimi anni, l’Europa è diventata più cauta nei confronti del consumo ostentato e della “fast fashion”. Nel frattempo, nuovi poli dell’industria globale stanno emergendo in luoghi inaspettati, da Shanghai a Nairobi. Nelle economie emergenti, la moda si sta evolvendo oltre il semplice elemento culturale e sta diventando uno strumento strategico per ridefinire l’identità e favorire la cooperazione internazionale.

I mercati asiatici continuano a essere i motori chiave della crescita globale nel settore della moda, proprio come evidenziato nel report “The State of Fashion 2025” (BoF × McKinsey). I brand stanno spostando il loro focus, per esempio, verso la Cina, dove stanno emergendo nuove opportunità di crescita, pur se la crescita complessiva dell’industria globale resta bassa con percentuali a una cifra. Alcuni progressi significativi si notano nelle destinazioni dell’esportazione di alcuni Paesi del Global South: secondo alcuni dati governativi, le esportazioni di tessuti e abbigliamento dall’India sono aumentate del 7% tra aprile e ottobre 2024/25, mentre il Kenya ha registrato un incremento del 19,2% nelle spedizioni di abbigliamento verso gli Stati Uniti nel 2024. In Brasile, l’associazione di categoria ABIT segnala una crescita di circa il 4% nella produzione tessile nel 2024, con il segmento dei prodotti realizzati in aumento del 3,8% (con le importazioni in crescita più rapida delle esportazioni). L’adozione di pratiche di design sostenibile e l’uso responsabile dei materiali si sta espandendo anche in questi mercati.

Questi Paesi sono diventati partner nelle iniziative internazionali dei BRICS+, che mirano a costruire un quadro di collaborazione culturale. Una di queste piattaforme è la Moscow Fashion Week, organizzata contemporaneamente al BRICS+ Fashion Summit, un forum internazionale di business. Questi eventi hanno riunito partecipanti provenienti da oltre 60 Paesi e hanno introdotto un nuovo formato di dialogo tra le industrie della moda del Global South e quelle occidentali.

 BRICS+ Fashion Summit

“Per i Paesi con economie emergenti, collaborare nel settore della moda ed espandere la propria influenza non è un lusso, ma una necessità strategica,” ha dichiarato Sergio Puig, Direttore della Mediterranea Fashion Week di Valencia e delegato al BRICS+ Fashion Summit per la Spagna. “La moda genera sviluppo economico, proietta l’identità culturale e apre le porte all’internazionalizzazione. Inoltre, rafforza l’innovazione sostenibile e diventa uno strumento potente di diplomazia culturale. In definitiva, è fondamentale per costruire un futuro condiviso e competitivo sulla scena globale.”

Durante la Moscow Fashion Week, una particolare attenzione è stata dedicata ai designer provenienti da Spagna e Stati Uniti. La stilista spagnola Duly Romero ha presentato una collezione che unisce silhouette fluide, dettagli immaginativi e interpretazioni moderne dell’artigianato tradizionale. La collezione si distingue per l’enfasi sulla femminilità e sulle texture dei tessuti, evidenziando la fusione caratteristica di Romero tra maestria artigianale e design contemporaneo. La sua partecipazione esemplifica l’infrastruttura professionale di Mosca e la possibilità di accedere a nuovi mercati in Asia, Medio Oriente e Africa. Ugualmente rilevante è stata la presentazione collettiva dei brand americani Pia Lindsay Studio e Bibiré International, entrambi focalizzati su palette di colori vivaci e silhouette eleganti.

Bibiré International (The USA) at Moscow Fashion Week

Mosca, come ha osservato il pubblico internazionale, è riuscita a offrire non solo una scala, ma anche una struttura. Gli organizzatori hanno dato priorità alla chiarezza logistica, alla puntualità degli show e alla partecipazione di buyer professionisti. Tra i brand russi che hanno attratto maggiore interesse vi sono Boyari, Alena Cojocaru, Pirosmani, Cois e molti altri – marchi che operano su un ampio spettro di concetti, dai tagli architettonici e tessuti sperimentali ai materiali riciclati.

 Boyari at Moscow Fashion Week

Pirosmani at Moscow Fashion Week

L’essenza del BRICS+ Fashion Summit e della Moscow Fashion Week risiede nel loro approccio unico: completano le settimane della moda europee, mettendo in luce la creatività dei talenti emergenti che prosperano al di fuori delle capitali tradizionali della moda. Creano una piattaforma internazionale accessibile e aperta. I partecipanti sottolineano che la moda non conosce confini: è un linguaggio universale che favorisce la connessione e la creatività condivisa, anche in un contesto globale complesso.

12 Dicembre 2025
