Trasporti, Gadda: “A Malpensa costi del carburante fuori controllo. Rischi per voli, imprese e lavoro: servono interventi immediati”
Un’interrogazione chiede al Governo di chiarire le cause dell’aumento anomalo dei costi del jet fuel e avviare verifiche attraverso Enac, Autorità dei trasporti e Antitrust
Lo afferma la vicepresidente dei deputati di Italia Viva Maria Chiara Gadda, che ha presentato un’interrogazione urgente al Governo.
«Negli ultimi mesi – spiega Gadda – sono arrivate segnalazioni formali da Iata e da diversi vettori, tra cui la compagnia Neos, che parlano di una vera e propria emergenza: difficoltà nel reperire carburante avio e costi più che doppi rispetto ad altri scali italiani. Alcune compagnie hanno addirittura rinunciato a operare su Malpensa per l’impossibilità di ottenere contratti di fornitura sostenibili».
Se Malpensa perde attrattività, sottolinea Gadda «a rimetterci sono le imprese, i lavoratori e l’economia della provincia di Varese e di tutto l’Alto Milanese. Parliamo di un aeroporto che genera migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti, oltre a un indotto fondamentale per commercio, turismo e logistica».
L’interrogazione chiede al Governo di: chiarire le cause dell’aumento anomalo dei costi del jet fuel; avviare verifiche attraverso Enac, Autorità dei trasporti e Antitrust;
garantire un mercato più aperto e trasparente, che permetta l’ingresso di nuovi operatori e condizioni eque per tutti i vettori. «Non possiamo permettere che uno scalo strategico come Malpensa sia penalizzato da criticità irrisolte o da dinamiche poco trasparenti» – conclude Gadda.
«Serve un intervento rapido per tutelare la competitività dell’aeroporto e la tenuta economica del nostro territorio. I ministri Urso e Giorgetti, che è anche del territorio, battano un colpo».
