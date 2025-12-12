Tre appuntamenti musicali con Nuovi Orizzonti Sonori e Associazione Cameristica di Varese

L’Associazione Cameristica di Varese torna a proporre tre nuovi appuntamenti della rassegna Nuovi Orizzonti Sonori, un progetto che porta la grande musica fuori dai teatri, dentro i quartieri, negli spazi culturali e persino negli ospedali, con l’obiettivo di unire comunità diverse attraverso il linguaggio universale dei suoni. Le iniziative, sostenute dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e realizzate in collaborazione con enti e associazioni del territorio, prestano particolare attenzione ai contesti di fragilità e al dialogo tra cultura e benessere.

Il programma si svilupperà da venerdì 19 a domenica 21 dicembre, intrecciando la vocalità del coro Goccia di Voci, il repertorio sinfonico dell’Orchestra Cameristica di Varese e le pagine liriche interpretate dal Duo “Tenere Armonie” e dal tenore Keunsu Kim, nell’ambito del ciclo Il Dono della Musica, dedicato alla memoria del tenore Francesco Tamagno.

Il primo appuntamento, venerdì 19 dicembre alle 21 a Casa Paolo di Brezzo di Bedero, vedrà protagonista il coro polifonico Goccia di Voci guidato da Oskar Boldre. Il programma pre-natalizio giocherà sui contrasti tra luce e ombra, con brani che attraversano spirituals, world music, canti giocosi e momenti di improvvisazione corale. Nato come progetto insubrico e attivo tra Svizzera e Italia, il coro ha sviluppato negli anni un repertorio multietnico che trasforma la voce in una vera “orchestra timbrica”, capace di attraversare culture e linguaggi diversi.

Sabato 20 dicembre, alle 20.45, la rassegna Musica nei quartieri approderà allo Spazio Yak di Varese con il Concerto di Natale dell’Orchestra Cameristica di Varese diretta da Fabio Bagatin. Il percorso musicale spazierà dalle pagine barocche di Händel e Vivaldi fino alle atmosfere eleganti di Parry e Respighi. Da oltre vent’anni l’ensemble si distingue per qualità e rigore interpretativo, con particolare attenzione alla tradizione sinfonica europea e italiana. La serata sarà preceduta dalla presentazione del libro Vasi Comunicanti. Racconti dalla frontiera 2, creando un’occasione di dialogo tra parole e musica.

Il fine settimana si chiuderà domenica 21 dicembre alle 15.30 con il Concerto di Natale nella Chiesa del Monoblocco dell’Ospedale di Circolo di Varese, secondo appuntamento della rassegna Il Dono della Musica. Il Duo “Tenere Armonie”, formato dalla mezzosoprano Elisabetta Paglia e dalla pianista Angela Ignacchiti, sarà affiancato dal tenore Keunsu Kim. Il programma attraverserà celebri arie di Mascagni, Verdi, Rossini e Donizetti, oltre ai tradizionali canti natalizi. La rassegna, realizzata con ASST Sette Laghi, VareseVive, Italia Nostra e Il Circolo della Bontà, vuole portare armonia in un luogo segnato dalla fragilità, rafforzando il legame tra ospedale e città. Al termine del concerto è previsto un brindisi augurale.

Le iniziative del weekend si inseriscono nella visione di Nuovi Orizzonti Sonori, un progetto che punta a creare una stagione diffusa, capace di raggiungere pubblici diversi e di valorizzare i luoghi della vita quotidiana. Al centro rimangono l’accessibilità, la qualità artistica, l’incontro tra linguaggi musicali differenti e la costruzione di una rete culturale che mette in relazione comunità, istituzioni e territorio.