Tre nuovi incarichi all’ASST Valle Olona: i medici Chianese, Salatino e Tori guideranno tre strutture da gennaio 2026

Le nomine riguardano endoscopia digestiva, colonproctologia e urgenze chirurgiche

A partire dal 1° gennaio 2026 tre nuovi incarichi di responsabilità arricchiscono l’organico dell’ASST Valle Olona, con il conferimento della direzione di altrettante strutture semplici operative all’interno degli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate.

Giuseppe Chianese alla guida dell’endoscopia digestiva di Busto Arsizio

Il dottor Giuseppe Chianese assumerà la direzione della Struttura Semplice “Gastroenterologia Endoscopia” dell’Ospedale di Busto Arsizio. Si tratta di un’articolazione interna della struttura complessa di Gastroenterologia, che fa capo al Dipartimento di Scienze Mediche.

Il suo ruolo sarà quello di coordinare le attività diagnostiche e terapeutiche legate all’endoscopia digestiva, con un incarico della durata di cinque anni.

Giuliano Andrea Salatino nominato responsabile di Colonproctologia a Gallarate

Sempre dal 1° gennaio 2026, il dottor Giuliano Andrea Salatino sarà il nuovo responsabile della Struttura Semplice “Colonproctologia”, attiva all’interno della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Gallarate.

La funzione comprende la presa in carico specialistica delle patologie del colon e del retto e si colloca nel Dipartimento di Scienze Chirurgiche. Anche in questo caso, l’incarico ha durata quinquennale.

Andrea Tori al timone delle urgenze chirurgiche di Busto Arsizio

Infine, sempre con decorrenza 1° gennaio 2026, il dottor Andrea Tori guiderà la Struttura Semplice “Urgenze Chirurgiche”, interna alla Chirurgia Generale di Busto Arsizio. Il nuovo incarico comporta la responsabilità dell’organizzazione e gestione delle attività legate alla chirurgia d’urgenza, un ambito particolarmente delicato per la gestione dei casi più critici in arrivo in ospedale.

Pubblicato il 29 Dicembre 2025
