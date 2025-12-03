Tre sere di tutto esaurito al Manzoni di Busto per “È una storia sai…”, il musical di La Bella e la Bestia

Tre serate consecutive di tutto esaurito al Cinema Teatro Manzoni per il musical È una storia sai…, una rivisitazione teatrale della celebre fiaba de La Bella e la Bestia. Lo spettacolo, prodotto dal G.A.T. – Gruppo Animazione Teatrale dell’Oratorio San Filippo Neri in collaborazione con la compagnia “Un po’ Fuori”, ha portato in scena un racconto corale, attento e profondamente umano, costruito attorno al tema della vera bellezza: quella che risiede nel cuore e che si svela solo attraverso lo sguardo paziente, la cura e la gratuità.

Una filosofia che emerge chiaramente sin dalle prime battute e che rappresenta il filo conduttore dell’intero progetto. Il percorso artistico ha coinvolto attori, danzatori, musicisti, scenografi, tecnici e volontari, uniti nell’obiettivo di valorizzare i talenti di ciascuno e restituire al pubblico un’esperienza intensa e insieme divertente.

Nelle tre serate del il 28, 29 e 30 novembre, il pubblico del Manzoni ha risposto con calore sin dalla prima serata, confermando la forza evocativa di una storia che continua a parlare a tutte le età. L’accuratezza delle coreografie, la cura dei costumi, le musiche originali e la sensibilità della recitazione hanno restituito una versione della fiaba fedele allo spirito originario ma con un linguaggio capace di coinvolgere.

>Lo spettacolo – con la regia di Silvia Gallazzi – ha coinvolto anche la compagnia “Un po’ Fuori”, nata dalla cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona, attiva dal 2014 e orientata all’inclusione sociale attraverso il teatro: la loro presenza, con la coerografia-prologo, ha aggiunto un ulteriore livello di profondità. Per alcuni interpreti è stata la prima occasione per vestire un ruolo scenico diverso da sé stessi, sperimentando nuove forme di narrazione e ampliando il proprio spazio creativo.

Tutte le persone coinvolte nello spettacolo

Alla regia ha guidato il lavoro Silvia Gallazzi, affiancata dalla project leader Giulia Scapin. Le coreografie sono state curate da Chiara Colombo e Veronica Nardi, mentre alla parte musicale e vocale hanno lavorato Marco Gallazzi, Stefano Gualmo e Luca Moreni. La direzione della recitazione è stata affidata a Ilaria Matera e Lorenzo Portatadino, supportati dai collaboratori Daniele Nunziata e Osvaldo Gallazzi. Le basi musicali sono state realizzate da Dudu’s Records con Giuliano Furia, mentre l’immagine dello spettacolo è stata seguita da Annamaria Patera.

Nel cast hanno interpretato i ruoli principali Samuele Sciocco (La Bestia), Michela Policetta (Belle), Cecilia Gallazzi (Lumière), Maddalena Murvana (Tockins), Jasmine Simbulan (Babette), Alice Rola (Madame de la Grande Bouche), Rita Siciliano (Mrs. Bric), Chiara Siciliano (Chicca), Filippo Zuccarino (Gaston), Federico De Paoli (Le Tont), Filippo Montini (Maurice), Mattia Giulieri (Monsieur D’Arque), Marta Guzzi (Forn­aia), Laura Pellegatta (Libraia), Marta Colombo, Cecilia Nunziata ed Elisabetta Carrara (Spasimanti di Gaston), e Luca Moreni nel ruolo del Principe Adam.

Alle coreografie aggiuntive hanno contribuito Aurora Brena, Beatrice De Lazzari, Alice Nunziata, Laura Pellegatta, Caterina Sancassani, Marta Guzzi, Federica Morreale, Mattia Giulieri, Anna Castellazzi, Gaia Girardello, Irene Codognotto, Margherita Di Garbo e nuovamente Marta Colombo.

Il prologo è stato interpretato da Giovanni Adige, Lorenzo Truglio, Gianluigi Cremona, Viola Salvi, Rosario Giletto, Giovanna Pigni, Chiara Maestri, Lorenzo Grampa, Naomi Cervone, Stefano Bellato, Graziella Masi, Veronica Colombo, Agostino Fumia, Esterina Rossetti, Carla Gatto, Giancarlo Sabella, Mattia Lumina e Davide Centofanti.

Nel reparto costumi sono state coinvolte Antonietta Gallazzi, Carla Pinciroli, M. Teresa Brena, Ermelinda Venturin, Emanuela Gobbi, Sara Cammalleri, Elisabetta Tosi, Susanna Evangelisti, Margherita Evangelisti, Giorgio Toia, Rosella Mazzuchelli, Marta Rossini e Marisa Pastori.

Il trucco è stato curato da Federica Magnoli, Giulia Scapin, Ilaria Matera e Chiara Colombo, mentre le acconciature sono state realizzate da Lucia Bellanti, Matteo Ostuni e Maddalena Di Garbo.

Le strutture sceniche sono state predisposte da Daniele Sandroni, Daniele Nunziata, Siro Cossu, Dino Frati, Fabio Lorvetti, Alessandro Armiraglio, Guido Frati, Federico Razzari, Marco Forasacco, Gabrio Facchetti, Massimo Desca, Luca Baila, Leonardo Castiglioni, Carlo Azimonti e Claudio Parachini.

La scenografia e l’oggettistica sono state realizzate da Federico Sciocco, Agnese Biasco, Carlotta Consulich, Dario Dringoli e Luca Panebianco. Ai cori hanno partecipato Chiara Colombo, Luca Moreni, Chiara Gallazzi, Daniele Nunziata, Fabio Brancato, Dario Dringoli, Giulia Scapin, Silvia Gallazzi, Ilaria Matera, Lorenzo Portatadino, Marco Gallazzi, Maria Testa, Stefano Gualmo, Giuliano Furia, Michela Policetta e Cecilia Gallazzi.

La parte fotografica e video è stata affidata a Mario e Davide Brancato e Marco Martelli; luci e audio sono stati curati da Il Carlone Sound Check. Le grafiche portano la firma di Siro Cossu, Agnese Biasco e Giulia Scapin, mentre il coaching è stato seguito da Laura Ciccarelli.