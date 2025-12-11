Treni sospesi tra Rho e Gallarate: interruzione dal 26 dicembre al 5 gennaio
Le linee coinvolte sono le S5, S30, S40, S50 e quelle tra Domodossola, Luino, Porto Ceresio e Milano, coinvolti migliaia di viaggiatori. Il servizio di autobus sostitutivi ancora al vaglio dei fornitori esterni
Disagi in vista per i pendolari e i viaggiatori delle linee ferroviarie tra Rho e Gallarate. A causa di lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 26 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 tra le due stazioni.
Al termine dell’interruzione, da lunedì 5 gennaio fino a domenica 1° febbraio 2026, sarà invece attiva una riduzione della velocità di marcia per alcuni tratti della linea, con conseguenti ritardi medi previsti di circa 3 minuti.
Trenord, in vista del blocco, sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi ancora al vaglio dei fornitori esterni.
Le linee interessate
Le linee coinvolte nelle modifiche sono:
S5 Treviglio – Milano – Varese
Domodossola/Arona – Milano Centrale / Milano Porta Garibaldi
Porto Ceresio – Varese – Gallarate – Milano Porta Garibaldi
S30 Cadenazzo / Luino – Gallarate
Luino – Gallarate – Milano Porta Garibaldi
S40 Como San Giovanni – Varese
S50 Biasca / Mendrisio – Gallarate – Malpensa Aeroporto
Trenord sta predisponendo servizi sostitutivi con autobus, i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni tramite il sito ufficiale. Si ricorda che sugli autobus non è consentito il trasporto di biciclette e che gli orari potranno variare in base al traffico stradale.
Alcune variazioni nel dettaglio
Durante l’interruzione:
- I treni “S5” circolano tra Rho e Treviglio ad eccezione del treno 24587 che è soppresso per l’intero percorso. Non si effettuano tra Rho e Gallarate/Varese.
- I treni “RE” della relazione Domodossola-Milano Centrale circolano tra le stazioni di Milano Centrale e Rho con orario regolare e tra Gallarate e Arona/Domodossola con modifiche orario. In particolare, le corse da Gallarate ad Arona/Domodossola subiranno anticipi d’orario; le corse da Domodossola/Arona a Gallarate posticipano l’orario. Non si effettuano tra Rho e Gallarate.
- I treni “R” della relazione Domodossola/Arona–Gallarate–Milano Porta Garibaldi circolano tra le stazioni di Gallarate e Arona/Domodossola con modifiche orario mediante anticipi da Gallarate ad Arona/Domodossola e posticipi da Domodossola/Arona a Gallarate. Non si effettuano tra Milano Porta Garibaldi e Gallarate.
- I treni “RE” della relazione Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circolano tra le stazioni di Varese e Porto Ceresio con anticipi orario; invece, posticipano l’orario da Porto Ceresio a Varese. Non si effettuano tra Milano Porta Garibaldi e Varese.
- I treni “R” della relazione Luino-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circolano con modifiche orario, mediante anticipi da Gallarate a Mornago e posticipi in arrivo a Gallarate.
- I treni “S30” della relazione Cadenazzo/Luino-Gallarate circolano con modifiche orario, mediante anticipi da Gallarate a Mornago e posticipi in arrivo a Gallarate.
- I treni “S40” della relazione Como S.G./P.M. Albate-Varese circolano anche nei giorni festivi, ad eccezione del 25452.
Pertanto:
i treni con origine Como S.G. saranno prolungati da Varese a Gallarate con fermata in tutte le stazioni;
i treni in direzione Giubiasco/Como S.G. partiranno da Gallarate con fermata in tutte le stazioni fino a Varese. ➢ Si segnala che il treno 25454 sarà regolare.
- I treni “S50” della relazione Biasca/Bellinzona-Mendrisio-Gallarate-Malpensa Aeroporto circolano nella tratta Biasca/Bellinzona/Mendrisio – Gallarate. Tra Varese e Gallarate, effettuano tutte le fermate intermedie. Non si effettuano tra Gallarate e Malpensa.
