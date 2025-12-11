Varese News

Gallarate/Malpensa

Treni sospesi tra Rho e Gallarate: interruzione dal 26 dicembre al 5 gennaio

Le linee coinvolte sono le S5, S30, S40, S50 e quelle tra Domodossola, Luino, Porto Ceresio e Milano, coinvolti migliaia di viaggiatori. Il servizio di autobus sostitutivi ancora al vaglio dei fornitori esterni

Trenord stazione Rho Fiera

Disagi in vista per i pendolari e i viaggiatori delle linee ferroviarie tra Rho e Gallarate. A causa di lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 26 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 tra le due stazioni.

Al termine dell’interruzione, da lunedì 5 gennaio fino a domenica 1° febbraio 2026, sarà invece attiva una riduzione della velocità di marcia per alcuni tratti della linea, con conseguenti ritardi medi previsti di circa 3 minuti.

Trenord, in vista del blocco, sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi ancora al vaglio dei fornitori esterni.

Le linee interessate

Le linee coinvolte nelle modifiche sono:
S5 Treviglio – Milano – Varese
Domodossola/Arona – Milano Centrale / Milano Porta Garibaldi
Porto Ceresio – Varese – Gallarate – Milano Porta Garibaldi
S30 Cadenazzo / Luino – Gallarate
Luino – Gallarate – Milano Porta Garibaldi
S40 Como San Giovanni – Varese
S50 Biasca / Mendrisio – Gallarate – Malpensa Aeroporto

Trenord sta predisponendo servizi sostitutivi con autobus, i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni tramite il sito ufficiale. Si ricorda che sugli autobus non è consentito il trasporto di biciclette e che gli orari potranno variare in base al traffico stradale.

Alcune variazioni nel dettaglio

Durante l’interruzione:

  • I treni “S5” circolano tra Rho e Treviglio ad eccezione del treno 24587 che è soppresso per l’intero percorso. Non si effettuano tra Rho e Gallarate/Varese.
  • I treni “RE” della relazione Domodossola-Milano Centrale circolano tra le stazioni di Milano Centrale e Rho con orario regolare e tra Gallarate e Arona/Domodossola con modifiche orario. In particolare, le corse da Gallarate ad Arona/Domodossola subiranno anticipi d’orario; le corse da Domodossola/Arona a Gallarate posticipano l’orario. Non si effettuano tra Rho e Gallarate.
  • I treni “R” della relazione Domodossola/Arona–Gallarate–Milano Porta Garibaldi circolano tra le stazioni di Gallarate e Arona/Domodossola con modifiche orario mediante anticipi da Gallarate ad Arona/Domodossola e posticipi da Domodossola/Arona a Gallarate. Non si effettuano tra Milano Porta Garibaldi e Gallarate.
  • I treni “RE” della relazione Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circolano tra le stazioni di Varese e Porto Ceresio con anticipi orario; invece, posticipano l’orario da Porto Ceresio a Varese. Non si effettuano tra Milano Porta Garibaldi e Varese.
  • I treni “R” della relazione Luino-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circolano con modifiche orario, mediante anticipi da Gallarate a Mornago e posticipi in arrivo a Gallarate.
  • I treni “S30” della relazione Cadenazzo/Luino-Gallarate circolano con modifiche orario, mediante anticipi da Gallarate a Mornago e posticipi in arrivo a Gallarate.
  • I treni “S40” della relazione Como S.G./P.M. Albate-Varese circolano anche nei giorni festivi, ad eccezione del 25452.
    Pertanto:
    i treni con origine Como S.G. saranno prolungati da Varese a Gallarate con fermata in tutte le stazioni;
    i treni in direzione Giubiasco/Como S.G. partiranno da Gallarate con fermata in tutte le stazioni fino a Varese. ➢ Si segnala che il treno 25454 sarà regolare.
  • I treni “S50” della relazione Biasca/Bellinzona-Mendrisio-Gallarate-Malpensa Aeroporto circolano nella tratta Biasca/Bellinzona/Mendrisio – Gallarate. Tra Varese e Gallarate, effettuano tutte le fermate intermedie. Non si effettuano tra Gallarate e Malpensa.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.