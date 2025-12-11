Treni sospesi tra Rho e Gallarate: interruzione dal 26 dicembre al 5 gennaio

Disagi in vista per i pendolari e i viaggiatori delle linee ferroviarie tra Rho e Gallarate. A causa di lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI, la circolazione ferroviaria sarà sospesa dal 26 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 tra le due stazioni.

Al termine dell’interruzione, da lunedì 5 gennaio fino a domenica 1° febbraio 2026, sarà invece attiva una riduzione della velocità di marcia per alcuni tratti della linea, con conseguenti ritardi medi previsti di circa 3 minuti.

Trenord, in vista del blocco, sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi ancora al vaglio dei fornitori esterni.

Le linee interessate

Le linee coinvolte nelle modifiche sono:

S5 Treviglio – Milano – Varese

Domodossola/Arona – Milano Centrale / Milano Porta Garibaldi

Porto Ceresio – Varese – Gallarate – Milano Porta Garibaldi

S30 Cadenazzo / Luino – Gallarate

Luino – Gallarate – Milano Porta Garibaldi

S40 Como San Giovanni – Varese

S50 Biasca / Mendrisio – Gallarate – Malpensa Aeroporto

Trenord sta predisponendo servizi sostitutivi con autobus, i cui dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni tramite il sito ufficiale. Si ricorda che sugli autobus non è consentito il trasporto di biciclette e che gli orari potranno variare in base al traffico stradale.

Alcune variazioni nel dettaglio

Durante l’interruzione: