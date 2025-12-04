Troppo periferica l’ex Amsc. Sulla sede della Polizia Locale si apre lo scontro nella maggioranza a Gallarate
Fratelli d'Italia, che tra l'altro esprime l'assessore competente, non ha condiviso la scelta, che sconfessa lo stesso Dall'Igna. E ora pone una "condizione non negoziabile"
«Fratelli d’Italia non arretra di un passo». Il clamoroso dietrofront sulla nuova sede della Polizia Locale – che andrà nella ex sede Amsc in via Aleardi – apre uno scontro politico vero a Gallarate. Con FdI che pone una «condizione non negoziabile»: che il passaggio del comando in via Aleardi sia accompagnato dal mantenimento di un presidio anche in centro.
La decisione, fatta infine filtrare sulla stampa dopo settimane di silenzi, è certamente clamorosa: perché – prima di tutto – sconfessa quanto già annunciato mesi fa dall’assessore Dall’Igna, che aveva spiegato che il comando si sarebbe trasferito a Villa Marelli, nel “quartiere liberty”, zona Corso Sempione.
Secondo motivo: quella scelta di villa Marelli arrivava dopo che erano stati spesi soldi pubblici per una approfondita analisi dei due edifici (l’altro era l’ex Galleria d’Arte Moderna); peccato che alla fine la scelta è caduta su un terzo edificio.
Con l’assessore sconfessato in modo evidente, ora Fratelli d’Italia reagisce in modo deciso, forse per la prima volta in anni in maggioranza. E a proposito del «possibile spostamento», ricorda che serve «una sede dignitosa e realmente funzionale». E gli spazi di Amsc sono stati ritenuti idonei dal «resto della maggioranza», ma che evidentemente FdI non considera la scelta migliore: «Per Fratelli d’Italia questa soluzione può essere considerata accettabile solo a una condizione chiara e non negoziabile: mantenere un front office operativo nel cuore della città».
Quale?
Qui la nota di Dall’Igna e dal capogruppo Luca Sorrentino cita una proposta precisa, che si aggiunge alla lista di edifici citati in questi mesi; «Abbiamo già individuato una sede adeguata: Largo Camussi, angolo Via Cavour, tra ingresso anagrafe e Palazzo Broletto. Occupato ora dall’Ufficio Sport e Istruzione. Una collocazione che garantisce piena accessibilità e continuità di servizio per i cittadini».
Di certo qualcosa in maggioranza è successo, lo sottolineano diversi passaggi della nota. «Non possiamo dire niente», è stato per settimane il refrain in maggioranza a proposito della clamorosa scelta. Si faceva intendere che la scelta sarebbe stata del sindaco Cassani, si temevano fughe di notizie. C’è stato un passaggio di confronto ma appunto Fratelli d’Italia non era allineata alla scelta sull’ex Amsc di via Aleardi, decisamente periferica. E ora pone le sue condizioni.
Di seguito la nota completa:
“Polizia Locale: sì al trasferimento, ma solo con un presidio in centro. Fratelli d’Italia non arretra di un passo” .
Comando della Polizia Locale: chiarezza e fermezza sulla posizione di Fratelli d’Italia
In merito alle notizie diffuse sulla stampa riguardo al possibile spostamento del Comando della Polizia Locale, riteniamo doveroso fare chiarezza sulla posizione di Fratelli d’Italia: la Polizia Locale deve essere valorizzata, e questo significa dotarla di mezzi adeguati, personale sufficiente e una sede dignitosa e realmente funzionale.
Fin dall’inizio abbiamo sostenuto la necessità di mantenere il Comando in una zona centrale, sia per garantire autorevolezza al servizio, sia per assicurare ai cittadini la massima comodità nell’accesso agli sportelli. Una prima ipotesi era Villa Marelli, posizione strategica ma non priva di criticità. Nel frattempo si sono resi disponibili gli spazi di AMSC, che il resto della maggioranza ha ritenuto idonei per una serie di valutazioni tecniche, logistiche ed economiche.
Per Fratelli d’Italia questa soluzione può essere considerata accettabile solo a una condizione chiara e non negoziabile: mantenere un front office operativo nel cuore della città.
Abbiamo già individuato una sede adeguata: Largo Camussi, angolo Via Cavour, tra ingresso anagrafe e Palazzo Broletto. Occupato ora dall’Ufficio Sport e Istruzione. Una collocazione che garantisce piena accessibilità e continuità di servizio per i cittadini.
Esprimiamo inoltre soddisfazione per l’accoglimento della nostra richiesta di inserire nel bilancio di previsione le risorse necessarie per il rafforzamento graduale della pianta organica della Polizia Locale. Una misura fondamentale per colmare l’attuale gap di personale entro i prossimi due o tre anni, restituendo efficienza, presenza sul territorio e sicurezza alla nostra città.
Fratelli d’Italia continuerà a garantire serietà, responsabilità e fermezza su tutti i temi l Locale.
Firmato:
Luca Sorrentino – Capogruppo in cc di FDI.
Germano Dall’Igna – Assessore alla Sicurezza e PL
