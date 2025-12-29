Varese News

Eventi a Materia

Tutti gli eventi di Materia su Eventbrite: il calendario completo delle attività nello spazio libero di VareseNews

Un unico spazio digitale per scoprire, seguire e prenotare gli appuntamenti culturali di Materia: quasi mille le persone iscritte, il prossimo puoi essere tu

Generico 29 Dec 2025

Da quasi un anno Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, ha costruito un calendario sempre più ricco di appuntamenti culturali, incontri, spettacoli e momenti di condivisione. Un programma in continua evoluzione, raccolto in un unico spazio digitale: Eventbrite.

La piattaforma raccoglie tutti gli eventi organizzati nello spazio libero di VareseNews diventando il punto di riferimento per chi vuole restare aggiornato sulla programmazione. A oggi sono quasi mille le persone iscritte che seguono le attività e ricevono notifiche sui nuovi appuntamenti in arrivo.

Iscriversi è semplice e gratuito: basta creare un profilo su Eventbrite per poter consultare il calendario completo, scoprire gli eventi futuri e prenotare il proprio posto con pochi clic. Un passaggio importante soprattutto per gli incontri a numero limitato, che spesso registrano il tutto esaurito.

Dalla musica dal vivo agli incontri con autori, dalle serate di approfondimento ai laboratori, passando per presentazioni, racconti e momenti informali di socialità, Materia continua a proporsi come uno spazio aperto, partecipato e in dialogo con il territorio.

Se non sei ancora iscritto, puoi farlo ora, cliccando qui

Materia si trova in Via Confalonieri 5, Castronno 

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 29 Dicembre 2025
