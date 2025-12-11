Varese News

Tutti in auditorium sabato 13 a Gorla Minore, in musica la solidarietà con Telethon

Sabato 13 dicembre alle 21 all’auditorium Peppo Ferri di Gorla Minore il concerto evento per Telethon con il coro Enjoy. Emozioni e solidarietà, con la possibilità di contribuire alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Ingresso libero

13 Dicembre 2025

Ci sarà la musica. Quella che sa emozionare, che fa luccicare gli occhi e piegare gli angoli delle labbra in un sorriso.
Ci sarà la solidarietà. Tanta solidarietà. La volontà di fare una scelta concreta e di cuore, a una dozzina di giorni dal Natale, contribuendo alla raccolta fondi per Telethon.

C’è grande attesa per sabato 13 dicembre a Gorla Minore, quando alle 21 all’auditorium Peppo Ferri, si alzerà il sipario su un evento atteso e preparato con cura dagli organizzatori.

Alla regia, instancabili e ricche di energie, Pro loco Gorla Minore e la sezione AVIS Gorla Minore ODV, che hanno scelto di impegnarsi in un’iniziativa dal valore sociale importante.

Le due associazioni, con la collaborazione di AIDEL 22 e UILDM, e con il patrocinio delle Amministrazioni comunali di Gorla Minore, Gorla Maggiore e Marnate, hanno infatti organizzato il Concerto del Coro Gospel Enjoy Female Choir.

La serata Telethon 2025 a Gorla Minore

«Un’occasione aperta a tutti per condividere una serata immersi nell’atmosfera natalizia… e non solo! Oltre a vari brani natalizi tradizionali e carols, porteremo infatti sul palco il nostro repertorio vocal pop» svelano le artiste con una anticipazione sul concerto.

La serata – a ingresso libero e aperta a tutti – permetterà al pubblico di sostenere insieme Telethon e la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Un momento che chiama la comunità gorlese – ma anche l’intera Valle Olona – a raccolta per condividere momenti ricchi di significato. Durante la serata sarà ad esempio possibile acquistare i cuori di cioccolato a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche rare.
La ricerca ha bisogno di fondi, ma soprattutto di gente che si voglia impegnare e ci creda.

La Valle Olona è pronta a rispondere con emozione.

11 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

