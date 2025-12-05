Uboldo accende il Natale con le voci del coro “Incanto Musica Vocale”

Una serata di musica, emozioni e spirito natalizio attende il pubblico di Uboldo sabato 6 dicembre, alle 21, al Cinema Teatro San Pio in piazza Conciliazione. L’occasione è il concerto “Aspettando il Natale”, curato dal gruppo Incanto Musica Vocale, ensemble polifonico di Saronno noto per le sue interpretazioni originali di brani pop e classici.

Il repertorio proposto dal coro spazia tra generi e atmosfere diverse: dai tradizionali canti natalizi a brani moderni rivisitati in chiave vocale in un mix coinvolgente

La serata è organizzata dal Cinema Teatro San Pio e si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie. Ingresso con offerta libera