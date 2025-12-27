Ultimo dell’anno in cammino: una “Passeggiata dell’Amore” tutti insieme a Ispra per chiudere il 2025 in bellezza

Un modo diverso e suggestivo per salutare il 2025: mercoledì 31 dicembre alle 11 il Gruppo di Cammino Carnaghese San Martino, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Donna Oggi di Tradate, organizza la “Passeggiata dell’Amore” a Ispra, lungo la spettacolare passerella a sbalzo sul Lago Maggiore.

L’appuntamento è fissato al parchetto di via Svevo a Carnago, dove i partecipanti si ritroveranno per organizzare i trasporti e raggiungere insieme la località lacustre. Il percorso prevede alcuni tratti su roccia, per cui sono consigliati scarponcini da trekking.

Due motivazioni per un’unica festa

Come spiega Maria Vivido, walking leader del gruppo, l’iniziativa nasce da un duplice intento: “Vogliamo ingannare l’attesa per la notte magica di Capodanno e anticipare il momento di festa, per fare compagnia ai nostri amici animali durante la rumorosa notte dell’ultimo dell’anno”.

La giornata non si limiterà alla camminata: è previsto un pic nic in spiaggia seguito da una tombola. Il premio finale sarà particolarmente gradito agli appassionati di montagna: una copia del manga “The Climber”, che racconta una fantastica storia sull’arrampicata sportiva.

La partecipazione è libera e gratuita, con ogni partecipante responsabile di se stesso, nel rispetto della filosofia dei gruppi di cammino che promuovono il benessere attraverso l’attività fisica all’aria aperta e la socializzazione.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Promozione della Salute di ATS Insubria e Regione Lombardia.

Per informazioni è possibile contattare il gruppo via email all’indirizzo gccsanmartino@gmail.com o attraverso la pagina Facebook “Gcc San Martino Carnago“.