Un altro brutto ko per la Pro Patria: la Dolomiti Bellunesi vince 2-0

La Pro Patria ha rimediato una sconfitta rovinosa contro la Dolomiti Bellunesi. I tigrotti hanno fatto molta fatica già nel primo tempo, con gli avversari che sono entrati in campo con maggiore aggressività e hanno creato molte volte i presupposti per l’1-0. Il vantaggio dolomitico è arrivato al 24’ con un gol di Marconi. La squadra di mister Leandro Greco ha cercato di reagire con un tentativo di Mastroianni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Prima dell’intervallo gli ospiti hanno sfiorato il raddoppio sempre con Marconi. Nella ripresa la partita è stata molto spezzettata e si è incanalata a favore degli ospiti che sono riusciti a raddoppiare con un bellissimo colpo di tacco di Luca Clemenza. Prima del raddoppio ai tigrotti è stato revocato un rigore, dopo revisione al FVS, per un fallo di Ferri ad inizio azione su Burrai. Nel finale i dolomitici hanno sfiorato più volte il terzo gol. Per i rosa si tratta di una vittoria importantissima che permette loro di salire a 21 punti in classifica, momentaneamente al decimo posto. Per la squadra di Greco è un altro pesante passo falso che la lascia al penultimo posto a 12 punti.

Fischio d’inizio

La Pro Patria inizia con un 3-5-2 con Rovida tra i pali, davanti a lui una difesa molto diversa rispetto alle ultime uscite con Reggiori, Travaglini e Aliata. In mezzo al campo ci sono Ferri, Di Munno e Schirò con Giudici e Dimarco sugli esterni, mentre in avanti ci sono Citterio e Mastroianni. La Dolomiti Bellunesi risponde con un modulo analogo con Consiglio in porta, in difesa giocano Barbini, Gobetti e Mondonico, a centrocampo giocano Agosti, Burrai e Cossalter, con Saccani e Mignanelli che agiscono sulle corsie. In avanti la coppia composta da Marconi e Clemenza. L’arbitro è Vittorio Emanuele Teghille della Sezione di Collegno. A completare la terna arbitrale ci sono gli assistenti Sebastian Petrov della Sezione di Roma 1 e Giuseppe Scarpati della Sezione di Formia. Il quarto ufficiale è Alessandro Pizzi della Sezione di Bergamo, mentre l’operatore FVS Giuseppe Daghetta di Lecco.

Primo tempo

Nei primi 20’ la Dolomiti Bellunesi va vicina al vantaggio in due occasioni prima con Saccani, e poi con una deviazione ravvicinata di Gobetti, sugli sviluppi di un corner. Al 20’ la Pro Patria sfiora il gol con Citterio che spara alto dopo una bella sponda di Mastroianni. Al 24’ vanno avanti gli ospiti con il gol di Marconi che ribadisce in rete da centro area una conclusione di Mignanelli respinta centralmente da Rovida. Passata la mezz’ora i padroni di casa vanno vicini al pareggio con una deviazione sottomisura di Mastroianni. La squadra di mister Bonatti risponde con Mignanelli e Marconi che sfiorano il raddoppio. L’ultima occasione del primo tempo è per la squadra di Leandro Greco con un tiro di Ferri terminato alto. La prima frazione termina dopo un solo minuto di recupero con i dolomitici avanti 1-0.

Secondo tempo

La ripresa è caratterizzata da un avvio molto spezzettato. La Pro Patria poi prova a sfruttare alcune folate di Schirò, sistematicamente rimbalzate dalla difesa ospite. I dolomitici si rendono poi pericolosi con Saccani, il cui colpo di testa termina a lato. Al 26’ viene revocato un rigore alla Pro Patria per un fallo precedente di Ferri. Pochi istanti dopo arriva il 2-0 di Clemenza, che segna con uno splendido colpo di tacco, su assist di Alcides. Nel finale la squadra di Greco si scioglie e gli ospiti sfiorano il 3-0 con Marconi, fermato dalla traversa. La partita si chiude dopo 7’ di recupero, con la Dolomiti Bellunesi che batte la Pro Patria per 2-0.

PRO PATRIA-DOLOMITI BELLUNESI 0-2 (0-1)

Reti: 24′ Marconi (DOL), 31′ st Clemenza (DOL)

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Reggiori, Aliata, Travaglini; Giudici, Schirò, Di Munno (11′ st Orfei), Ferri (37′ st Schiavone), Dimarco (43′ st Renelus); Mastroianni (37′ st Ganz), Citterio (1′ st Udoh). A disposizione: Gnonto, Zamarian, Viti, Mora, Ricordi. Allenatore: Greco.

Dolomiti Bellunesi (3-5-2): Consiglio; Barbini (27′ st Alcides), Mondonico, Gobetti; Saccani, Agosti (16′ st Brugnolo), Burrai, Cossalter (27′ st Tavanti), Mignanelli (44′ st Mutanda); Clemenza (44′ st Olonisakin), Marconi. A disposizione: Abati, Milesi, De Paoli, Antonello, Casanova. Allenatore: Comi.

Ammoniti: Schirò (PPA), Di Munno (PPA), Gobetti (DOL), Dimarco (PPA), Barbini (DOL), Ferri (PPA), Clemenza (DOL), Saccani (DOL)

Arbitro: Teghille di Collegno (Petrov e Scarpati; IV Ufficiale: Pizzi di Bergamo; Fvs: Daghetta di Lecco)