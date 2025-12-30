Varese News

Un anno in uno scatto: le 10 gallerie fotografiche più viste del 2025

Dalla cronaca che ha fermato il respiro alle grandi emozioni dei concerti e degli addii illustri: riviviamo il 2025 attraverso le immagini che più avete cliccato su Varesenews

Incidente pullman pedemontana Lomazzo

Nel 2025 le gallerie fotografiche di VareseNews hanno raccontato l’attualità soprattutto attraverso le immagini della cronaca, con incidenti stradali, emergenze, incendi e frane che hanno colpito il territorio. Accanto a questi, grande attenzione anche per gli eventi pubblici, i concerti, i momenti di lutto collettivo e le trasformazioni urbane. Le foto si confermano uno degli strumenti più immediati e coinvolgenti per informare e documentare ciò che accade..

LA CLASSIFICA DELLE GALLERY PIU’ VISTE

17 gennaio 2025
Ribaltamento in autostrada A8

L’incidente ha coinvolto tre persone causando il ribaltamento di un veicolo, con blocco del traffico e ripercussioni sulla viabilità autostradale.
Guarda la gallery

13 marzo 2025
Scontro in Valganna, arriva l’elisoccorso

Incidente stradale tra Ganna e Ghirla nel primo pomeriggio, con l’intervento dell’elisoccorso per gestire l’emergenza.
Guarda la gallery

19 maggio 2025
Incidente mortale sulla Pedemontana a Lomazzo

Galleria che documenta il tragico schianto sulla superstrada Pedemontana Lombarda nel Comasco, con i rilievi delle forze dell’ordine.
Guarda la gallery

23 febbraio 2025
Schianto nella notte in Largo Flaiano a Varese

Foto scattate da una lettrice che ritraggono i danni ei soccorsi dopo l’incidente notturno nel centro di Varese.
Guarda la gallery

15 novembre 2025
Valganna, frane e disagi lungo la statale

Immagini delle frane che hanno provocato chiusure e disagi sulla SP233 in Valganna, con i lavori di messa in sicurezza.
Guarda la gallery

29 novembre 2025
Incendio Laveno Mombello 29 novembre

Sequenza fotografica dell’intervento dei pompieri per domare le fiamme che hanno coinvolto un edificio a Laveno Mombello.
Guarda la gallery

25 giugno 2025
Le foto di Ultimo in concerto a San Siro a Milano

Scatti dal live del cantante Ultimo allo stadio San Siro, con migliaia di fan e l’atmosfera del grande evento musicale.
Guarda la gallery

10 luglio 2025
La villa di Varese sviluppata da fondi ungheresi

Immagini interne ed esterne della lussuosa villa varesina passata ad investitori esteri, con dettagli architettonici.
Guarda la gallery

18 dicembre 2025
Nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano i funerali di Rosita Missoni

Foto della cerimonia funebre della stilista Rosita Missoni nella storica basilica milanese, con vip e famiglia.
Guarda la gallery

30 novembre 2025
Il giorno dopo l’incendio di Laveno Mombello

Galleria che mostra i danni e le operazioni di spegnimento il mattino successivo all’incendio divampato nella notte.
Guarda la gallery

Pubblicato il 30 Dicembre 2025
