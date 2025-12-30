Un anno in uno scatto: le 10 gallerie fotografiche più viste del 2025

Nel 2025 le gallerie fotografiche di VareseNews hanno raccontato l’attualità soprattutto attraverso le immagini della cronaca, con incidenti stradali, emergenze, incendi e frane che hanno colpito il territorio. Accanto a questi, grande attenzione anche per gli eventi pubblici, i concerti, i momenti di lutto collettivo e le trasformazioni urbane. Le foto si confermano uno degli strumenti più immediati e coinvolgenti per informare e documentare ciò che accade..

LA CLASSIFICA DELLE GALLERY PIU’ VISTE

17 gennaio 2025

Ribaltamento in autostrada A8

L’incidente ha coinvolto tre persone causando il ribaltamento di un veicolo, con blocco del traffico e ripercussioni sulla viabilità autostradale.

13 marzo 2025

Scontro in Valganna, arriva l’elisoccorso​

Incidente stradale tra Ganna e Ghirla nel primo pomeriggio, con l’intervento dell’elisoccorso per gestire l’emergenza.​

19 maggio 2025

Incidente mortale sulla Pedemontana a Lomazzo​

Galleria che documenta il tragico schianto sulla superstrada Pedemontana Lombarda nel Comasco, con i rilievi delle forze dell’ordine.​

23 febbraio 2025

Schianto nella notte in Largo Flaiano a Varese​

Foto scattate da una lettrice che ritraggono i danni ei soccorsi dopo l’incidente notturno nel centro di Varese.​

15 novembre 2025

Valganna, frane e disagi lungo la statale

Immagini delle frane che hanno provocato chiusure e disagi sulla SP233 in Valganna, con i lavori di messa in sicurezza.

29 novembre 2025

Incendio Laveno Mombello 29 novembre

Sequenza fotografica dell’intervento dei pompieri per domare le fiamme che hanno coinvolto un edificio a Laveno Mombello.

25 giugno 2025

Le foto di Ultimo in concerto a San Siro a Milano

Scatti dal live del cantante Ultimo allo stadio San Siro, con migliaia di fan e l’atmosfera del grande evento musicale.

10 luglio 2025

La villa di Varese sviluppata da fondi ungheresi

Immagini interne ed esterne della lussuosa villa varesina passata ad investitori esteri, con dettagli architettonici.

18 dicembre 2025

Nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano i funerali di Rosita Missoni

Foto della cerimonia funebre della stilista Rosita Missoni nella storica basilica milanese, con vip e famiglia.

30 novembre 2025

Il giorno dopo l’incendio di Laveno Mombello

Galleria che mostra i danni e le operazioni di spegnimento il mattino successivo all’incendio divampato nella notte.

