Un anno in uno scatto: le 10 gallerie fotografiche più viste del 2025
Dalla cronaca che ha fermato il respiro alle grandi emozioni dei concerti e degli addii illustri: riviviamo il 2025 attraverso le immagini che più avete cliccato su Varesenews
Nel 2025 le gallerie fotografiche di VareseNews hanno raccontato l’attualità soprattutto attraverso le immagini della cronaca, con incidenti stradali, emergenze, incendi e frane che hanno colpito il territorio. Accanto a questi, grande attenzione anche per gli eventi pubblici, i concerti, i momenti di lutto collettivo e le trasformazioni urbane. Le foto si confermano uno degli strumenti più immediati e coinvolgenti per informare e documentare ciò che accade..
LA CLASSIFICA DELLE GALLERY PIU’ VISTE
17 gennaio 2025
Ribaltamento in autostrada A8
L’incidente ha coinvolto tre persone causando il ribaltamento di un veicolo, con blocco del traffico e ripercussioni sulla viabilità autostradale.
13 marzo 2025
Scontro in Valganna, arriva l’elisoccorso
Incidente stradale tra Ganna e Ghirla nel primo pomeriggio, con l’intervento dell’elisoccorso per gestire l’emergenza.
19 maggio 2025
Incidente mortale sulla Pedemontana a Lomazzo
Galleria che documenta il tragico schianto sulla superstrada Pedemontana Lombarda nel Comasco, con i rilievi delle forze dell’ordine.
23 febbraio 2025
Schianto nella notte in Largo Flaiano a Varese
Foto scattate da una lettrice che ritraggono i danni ei soccorsi dopo l’incidente notturno nel centro di Varese.
15 novembre 2025
Valganna, frane e disagi lungo la statale
Immagini delle frane che hanno provocato chiusure e disagi sulla SP233 in Valganna, con i lavori di messa in sicurezza.
29 novembre 2025
Incendio Laveno Mombello 29 novembre
Sequenza fotografica dell’intervento dei pompieri per domare le fiamme che hanno coinvolto un edificio a Laveno Mombello.
25 giugno 2025
Le foto di Ultimo in concerto a San Siro a Milano
Scatti dal live del cantante Ultimo allo stadio San Siro, con migliaia di fan e l’atmosfera del grande evento musicale.
10 luglio 2025
La villa di Varese sviluppata da fondi ungheresi
Immagini interne ed esterne della lussuosa villa varesina passata ad investitori esteri, con dettagli architettonici.
18 dicembre 2025
Nella Basilica di Sant’Ambrogio a Milano i funerali di Rosita Missoni
Foto della cerimonia funebre della stilista Rosita Missoni nella storica basilica milanese, con vip e famiglia.
30 novembre 2025
Il giorno dopo l’incendio di Laveno Mombello
Galleria che mostra i danni e le operazioni di spegnimento il mattino successivo all’incendio divampato nella notte.
