Un blues per Gaza: a Varese cena e concerto di solidarietà con Max De Bernardi e Veronica Sbergia

Una serata dedicata alla solidarietà, alla musica e alla condivisione. Domenica 14 dicembre Medici Senza Frontiere, in collaborazione con TuMiTurbi e l’associazione Black & Blue, promuove “Musica Senza Frontiere”, una cena–concerto nata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti umanitari di MSF a Gaza, in Ucraina, in Sudan e in oltre settanta paesi del mondo colpiti da guerre, disastri naturali ed epidemie.

Una grande cena solidale a base di polenta

L’appuntamento è al TuMiTurbi, in via De Cristoforis a Varese, dove alle 20.00 prenderà il via la cena solidale (costo 25 euro). Protagonista del menu sarà la polenta, proposta anche in una versione con condimento vegano per venire incontro a tutte le esigenze alimentari. La prenotazione è vivamente consigliata e può essere effettuata via WhatsApp al numero 0332 1647094.

Durante la serata porterà la propria testimonianza Daniela Montanari, medico di Medici Senza Frontiere con una lunga esperienza in contesti di emergenza, tra Haiti, Afghanistan e diversi paesi del continente africano.

Un viaggio musicale tra blues, ragtime e folk

Alle 21.00 il palco si accenderà con un concerto acustico che attraversa le radici della musica americana: dagli anni ’20 e ’30 al Mississippi, da New Orleans al gospel e al folk.

Protagonisti saranno la chitarra virtuosistica di Max De Bernardi e la voce intensa di Veronica Sbergia, tra gli interpreti più apprezzati del panorama blues internazionale. La loro carriera ha ricevuto una consacrazione nel 2013, quando a Tolosa sono stati premiati come miglior gruppo blues europeo agli European Blues Challenge: da allora album, tournée in Europa, Regno Unito e Stati Uniti e collaborazioni con artisti di rilievo li hanno resi una presenza costante nei principali festival del settore.

L’ingresso al locale e alla serata è gratuito. La cena è al costo di 25 euro. L’obiettivo è favorire la partecipazione e sostenere concretamente l’azione di Medici Senza Frontiere attraverso la raccolta fondi della cena.