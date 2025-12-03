Un “cinema di Natale” speciale: 140 bambini al MIV di Varese grazie ai Lions

Lunedì 16 dicembre il cinema MIV di Varese aprirà le porte a 140 bambini per un pomeriggio di magia natalizia.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra BeetoBee e il Lions Club Varese Città Giardino con il patrocinio del Comune di Varese, regalerà ai bimbi e ai ragazzini seguiti da tre associazioni del territorio un’esperienza speciale: un classico pomeriggio al cinema con popcorn, bibite e, alla fine, anche un incontro speciale con Babbo Natale per la consegna dei regali.

«Si tratta di un’iniziativa a favore dei bambini e delle associazioni che ogni giorno si prendono cura dei minori più fragili del nostro territorio – ha spiegato Roberto Molinari, assessore ai servizi sociali del Comune di Varese, presentando l’evento – Il Lions Club sostiene con generosità questo progetto che coinvolge realtà importanti come la Fondazione Rainoldi, con i suoi servizi di doposcuola e attività di sostegno, la Casa del Giocattolo Solidale, che segue i ragazzi anche nelle attività sportive, e l’associazione Tutela alla Persona di Biumo Inferiore, che consegna pacchi di prima necessità alle famiglie in difficoltà».

«Dopo la marcia dei bambini di novembre, abbiamo voluto creare un’iniziativa speciale dedicata al Natale – ha sottolineato Lorenzo Leccese di BeetoBee spa, agenzia di marketing attiva a Varese da tre anni – Il film scelto per l’occasione è Zootropolis 2, la nuova produzione Disney appena uscita per le festività».

«Come Lions abbiamo supportato con entusiasmo l’idea della nostra socia Patrizia, che lavora proprio a Beetobee – racconta Anna Zaffaroni, presidente del Lions Club Varese Città Giardino. “È un modo per dare a questi bambini una giornata speciale, un momento di serenità e gioia che ricorderanno”. Quattordici bambini saranno accompagnati da educatori e socie del Lions Club.

L’iniziativa ha visto la collaborazione di diversi partner commerciali del territorio: «Vogliamo ringraziare in particolare City Green Light Group che ha supportato l’evento, CrazyComics e Città del Sole che hanno donato i giocattoli che Babbo Natale consegnerà ai bambini e Delizie Daverio che fornirà le bevande» ha concluso Leccese.

L’appuntamento è fissato per le 16 del pomeriggio di lunedì 16 dicembre al MIV, per una giornata che promette di portare un po’ di magia natalizia a chi pensa di “non potersela permettere”.