Varese News

Varese Laghi

Un consiglio comunale lungo diciotto giorni. Una statale dimenticata. Una casa Aler per i disabili

Le notizie del giorno in 10 minuti

Consiglio comunale bilancio 2025

Apriamo il giornale radio con gli oltre 2000 emendamenti della Lega alla delibera del bilancio della giunta Galimberti a Varese, parliamo delle proteste dei sindaci per i lavori infiniti sulla superstrada Vergiate Besozzo, di un appartamento Aler a Gorla Minore e di un allenatore di pallavolo accusato di violenza sessuale a processo

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.