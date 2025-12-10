Un consiglio comunale lungo diciotto giorni. Una statale dimenticata. Una casa Aler per i disabili
Le notizie del giorno in 10 minuti
Apriamo il giornale radio con gli oltre 2000 emendamenti della Lega alla delibera del bilancio della giunta Galimberti a Varese, parliamo delle proteste dei sindaci per i lavori infiniti sulla superstrada Vergiate Besozzo, di un appartamento Aler a Gorla Minore e di un allenatore di pallavolo accusato di violenza sessuale a processo
