“Un disegno per il futuro”: a Varese gli studenti raccontano la sicurezza attraverso l’arte

Dal 15 dicembre 2025 al 23 gennaio 2026 Villa Recalcati ospiterà la mostra “Un disegno per il futuro”, un’esposizione delle opere realizzate dagli studenti durante il Villaggio della Sicurezza 2025, l’evento dedicato alla prevenzione e alla cultura della sicurezza svoltosi ai Giardini Estensi lo scorso ottobre.

L’iniziativa ha visto protagonisti 25 studenti dei licei artistici Frattini e Manfredini di Varese e Don Milani di Tradate, guidati dai loro docenti, che hanno partecipato all’attività intitolata “Un disegno per il futuro”. Durante il Villaggio, i ragazzi hanno creato sette grandi opere pittoriche sul tema della sicurezza, utilizzando tele e materiali messi a disposizione dagli organizzatori, con l’obiettivo di lasciare una testimonianza duratura dell’evento.

Le opere, ricche di valore simbolico ed espressivo, inaugurano una mostra itinerante che prende avvio proprio da Villa Recalcati, sede istituzionale della Provincia e della Prefettura. L’evento è stato accolto con entusiasmo come esempio di espressione creativa giovanile su temi delicati e complessi come la sicurezza e la prevenzione dai rischi.

Le opere esposte rappresentano il modo in cui i giovani interpretano la sicurezza e la trasposizione artistica dei principi promossi dalla campagna di sensibilizzazione “Facciamolo in sicurezza”, di cui il Villaggio della Sicurezza è espressione. L’obiettivo della campagna è sensibilizzare cittadini e comunità sui temi della prevenzione e della protezione, promuovendo l’attenzione ai rischi e l’applicazione concreta di buone pratiche nella vita quotidiana.

Accanto alla mostra sarà presente anche l’Albero della Sicurezza, un’installazione artistica interattiva simbolo della volontà di far crescere e rendere sempre più florido questo concetto. I visitatori potranno scrivere una frase, un pensiero o un’idea sulla domanda “…mi sentirei più sicuro se…” e apporla sulle foglie dell’albero, contribuendo così a rendere l’installazione sempre più verde e folta e a testimoniare il proprio impegno per la sicurezza.

La mostra sarà aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 16:00 e il venerdì dalle 10:00 alle 12:00.