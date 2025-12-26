Un dono di gentilezza dai bambini alle persone anziane della Fondazione Don Gnocchi di Malnate

Un gesto semplice ma carico di significato ha unito generazioni diverse a Malnate. I bambini e le bambine delle Scuole Primarie di Malnate, Gurone e San Salvatore hanno regalato disegni colorati e frasi gentili alle ospiti e agli ospiti della Fondazione don Gnocchi di Malnate, portando sorrisi, emozione e calore umano.

All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore del Comune di Malnate Maria Croci, che ha sottolineato il valore educativo e sociale del progetto, capace di trasmettere ai più piccoli l’importanza dell’attenzione, del rispetto e della vicinanza verso le persone più fragili.

I messaggi e i disegni realizzati dagli alunni sono diventati così un ponte tra scuola e territorio, trasformandosi in un segno concreto di affetto e partecipazione. Un momento di incontro che ha arricchito non solo chi ha ricevuto il dono, ma anche chi lo ha creato, rafforzando il senso di comunità e di solidarietà che lega Malnate alle sue realtà educative e sociali.