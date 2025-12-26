Un dono di gentilezza dai bambini alle persone anziane della Fondazione Don Gnocchi di Malnate
Disegni e messaggi affettuosi dalle scuole primarie di Malnate, Gurone e San Salvatore
Un gesto semplice ma carico di significato ha unito generazioni diverse a Malnate. I bambini e le bambine delle Scuole Primarie di Malnate, Gurone e San Salvatore hanno regalato disegni colorati e frasi gentili alle ospiti e agli ospiti della Fondazione don Gnocchi di Malnate, portando sorrisi, emozione e calore umano.
All’iniziativa ha preso parte anche l’assessore del Comune di Malnate Maria Croci, che ha sottolineato il valore educativo e sociale del progetto, capace di trasmettere ai più piccoli l’importanza dell’attenzione, del rispetto e della vicinanza verso le persone più fragili.
I messaggi e i disegni realizzati dagli alunni sono diventati così un ponte tra scuola e territorio, trasformandosi in un segno concreto di affetto e partecipazione. Un momento di incontro che ha arricchito non solo chi ha ricevuto il dono, ma anche chi lo ha creato, rafforzando il senso di comunità e di solidarietà che lega Malnate alle sue realtà educative e sociali.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.