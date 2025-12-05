Un fine settimana di musica al Teatro di Varese: De André e i Negrita
Fine settimana all’insegna della musica d’autore e del rock italiano al Teatro di Varese, che ospiterà due appuntamenti di rilievo nel cartellone invernale
Fine settimana all’insegna della musica d’autore e del rock italiano al Teatro di Varese, che ospiterà due appuntamenti di rilievo nel cartellone invernale.
Venerdì 5 dicembre – “De André canta De André”
Il primo appuntamento è in programma venerdì 5 dicembre alle ore 20.00 con “De André canta De André”, il progetto che da anni porta sul palco la voce e l’eredità musicale di Fabrizio De André attraverso l’interpretazione del figlio Cristiano De André. Un concerto che restituisce al pubblico il repertorio del grande cantautore con arrangiamenti fedeli e allo stesso tempo rinnovati, e che rappresenta un’occasione per rivivere dal vivo alcuni dei brani più iconici della musica italiana.
Domenica 7 dicembre – I Negrita in Teatro
Due giorni dopo, domenica 7 dicembre alle ore 20.00, il Teatro di Varese accoglierà i Negrita con una tappa del loro “Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro 2025”, un giro di soli 22 appuntamenti esclusivi nei principali teatri italiani.
Il tour riporta la band in formazione completa e in veste elettrica sui palchi, offrendo al pubblico un set completamente rinnovato e una scaletta che unisce i brani dell’ultimo album ai successi che hanno segnato trent’anni di carriera.
Uscito lo scorso marzo, il concept album “Canzoni per Anni Spietati” segna il ritorno dei Negrita a sette anni dall’ultimo lavoro in studio e contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”. Accanto ai brani più recenti non mancheranno i pezzi che hanno reso celebre la band, canzoni capaci di attraversare le generazioni e rimanere attuali anche a distanza di decenni.
Il tour segue il successo della tournée primaverile nei club — con diversi sold out e recensioni entusiaste — e la parentesi estiva in acustico. Ora il gruppo torna in teatro con una nuova energia e un impianto sonoro ripensato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.