Un giorno da piccoli falconieri con Varese Corsi 

Varese Corsi presenta un incontro speciale pensato per avvicinare i più piccoli al mondo degli animali e dell’arte attraverso un’esperienza unica. Arte e Falconeria per i più piccoli (+5 anni) si svolgerà sabato 20 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30, presso l’Hub di Calcinate del Pesce.

Disegnare diventa un modo per osservare, conoscere e lasciarsi stupire: i bambini potranno infatti ritrarre Topolino Falconiere mentre si trovano immersi tra veri falchi, vivendo da vicino l’atmosfera suggestiva della falconeria e partecipando al simbolico rituale del battesimo del guanto.

Durante il laboratorio, guidati dalla Falconeria Maestra, i bambini saranno accompagnati passo dopo passo nella realizzazione del loro disegno, imparando a osservare da vicino gli animali e a tradurre ciò che vedono in un piccolo elaborato artistico.

Ogni bambino dovrà portare il proprio astuccio con forbici, matite e colori. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 5 anni in su e si consiglia la presenza di un accompagnatore durante l’attività.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.