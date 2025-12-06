Varese News

Un giorno da piccoli falconieri con Varese Corsi 

Un appuntamento speciale per sabato 20 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi presenta un incontro speciale pensato per avvicinare i più piccoli al mondo degli animali e dell’arte attraverso un’esperienza unica. Arte e Falconeria per i più piccoli (+5 anni) si svolgerà sabato 20 dicembre, dalle 10:30 alle 12:30, presso l’Hub di Calcinate del Pesce. 

Disegnare diventa un modo per osservare, conoscere e lasciarsi stupire: i bambini potranno infatti ritrarre Topolino Falconiere mentre si trovano immersi tra veri falchi, vivendo da vicino l’atmosfera suggestiva della falconeria e partecipando al simbolico rituale del battesimo del guanto.

Durante il laboratorio, guidati dalla Falconeria Maestra, i bambini saranno accompagnati passo dopo passo nella realizzazione del loro disegno, imparando a osservare da vicino gli animali e a tradurre ciò che vedono in un piccolo elaborato artistico. 

Ogni bambino dovrà portare il proprio astuccio con forbici, matite e colori. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 5 anni in su e si consiglia la presenza di un accompagnatore durante l’attività. 

Pubblicato il 06 Dicembre 2025
