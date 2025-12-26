Un “miracolo” alla vigilia di Natale per Anacleto, il gatto rimasto intrappolato nella lavatrice

«Volevo condividere la mia terribile esperienza che, grazie al cielo è finita bene». Il fermento delle feste può talvolta giocare brutti scherzi, trasformando una serata di gioia in un incubo improvviso. Un incubo che per fortuna non si è concretizzato. È quanto accaduto alla vigilia di Natale ad A., che tra le mille incombenze dei preparativi ha vissuto ore di autentico spavento. Nel tentativo di ultimare le faccende domestiche, la donna di Induno Olona ha avviato una lavatrice senza accorgersi che, all’interno del cestello, si era intrufolato il suo amato gatto Anacleto.

La scoperta è avvenuta solo verso sera, quando A. ha iniziato a cercare il felino per somministrargli alcune goccine. Non trovandolo in nessuna stanza, un sospetto improvviso l’ha spinta verso l’elettrodomestico: «Si può intuire cosa ho provato» racconta la donna in una lettera inviato a VareseNews, rievocando il momento in cui, all’apertura dell’oblò, ha visto comparire la coda del suo animale. Il figlio, presente in casa, ha subito preso il micio constatando che fosse ancora vivo.

In quel momento è iniziata una corsa contro il tempo che ha visto come protagonista il veterinario, «il dottor Mario, un una persona unica». Contattato immediatamente, il medico ha fornito le prime indicazioni telefoniche in attesa del suo arrivo, per poi intervenire drasticamente una volta giunto sul posto.

«Anacleto era in ipotermia» spiega la proprietaria, che ha seguito passo dopo passo le manovre del dottore. Per ristabilire le funzioni vitali è stata necessaria una vaccinazione d’urgenza e una veglia costante: il micio è stato tenuto molto al caldo per tentare di alzare la temperatura corporea, con il rischio costante di un esito fatale.

La battaglia per la vita è proseguita per tutta la notte sotto il costante monitoraggio del medico, fino a quando, alle 4, la temperatura di Anacleto è tornata finalmente a livelli di sicurezza. Un sospiro di sollievo immenso per A., che oggi ci tiene a esprimere la sua profonda gratitudine: «Ringrazio il veterinario, una persona unica, e la moglie che mi hanno supportato e sopportato». Il legame con il dottore è d’altronde consolidato da precedenti emergenze, come quando «fu curata la piccola Arabella, il cane di famiglia morso da un lupo cecoslovacco».

Il miglior regalo di Natale è arrivato questa mattina, quando Anacleto ha finalmente ricominciato a mangiare. Per la donna, che vive circondata da cinque animali tra cani e gatti, la fine di questa disavventura rappresenta un sollievo inestimabile: «Amo i miei animali come amo tutti gli animali» conclude, ricordando come la dedizione e la professionalità del veterinario Mario abbiano permesso che la festa non venisse rovinata da una perdita dolorosa.