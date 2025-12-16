Un Natale al museo: visite speciali al Sacro Monte di Varese

Nel borgo di Santa Maria del Monte, sulla vetta del Sacro Monte di Varese, si sono accese le lucine di Natale e ci si sta preparando per il ricco programma di eventi, a cura di Archeologistics, che animerà i vicoli e i musei di questo storico luogo.

Dal 26 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026 i tre musei del Sacro Monte, chiusi per la stagione invernale, riapriranno in via straordinaria per delle visite speciali: il Museo Baroffio e la suggestiva Cripta romanica saranno aperti sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17, nei giorni feriali e il 1° gennaio dalle 14 alle 17. Sarà possibile partecipare a delle visite guidate in Cripta incluse nel biglietto. In tutti i giorni di apertura la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, eclettica dimora dell’artista milanese autore della Porta del Duomo di Milano, organizza delle visite guidate straordinarie su prenotazione alle ore 15.00. I musei rimangono chiusi solo il 31 dicembre.

Acquista i biglietti per visitare i musei: www.sacromontedivarese. it/acquista-i-biglietti.html

Ad arricchire queste aperture, due visite guidate speciali si terranno a gennaio: domenica 4 gennaio alle ore 11 è in programma “La natività a Santa Maria del Monte”, una visita dedicata alle rappresentazioni della nascita di Gesù presenti in Cripta e nel Santuario. Per l’Epifania, invece, martedì 6 gennaio alle ore 14 si terrà una visita nel passato: “Sacro Monte in funicolare” è un piccolo viaggio nel tempo per scoprire com’era il borgo all’inizio del Novecento. Si raggiungerà il borgo con la storica funicolare e si visiterà il borgo fino alla Casa Museo Pogliaghi, dove sarà possibile ammirare la grande collezione internazionale dell’artista.

Prenotazione obbligatoria:

– visita 4 gennaio: www. sacromontedivarese.it/ appuntamenti/la-nativita-a- santa-maria-del-monte-799.html

– visita 6 gennaio: www. sacromontedivarese.it/ appuntamenti/sacro-monte-in- funicolare-800.html

Un altro appuntamento che interesserà la Casa Museo Pogliaghi sarà la tradizionale fiaccolata di fine anno lungo la Via Sacra, in programma domencia 28 dicembre alle ore 20.30. Per l’occasione, la Casa Museo aprirà al pubblico tra le ore 21 e le ore 23, con ingresso ad offerta libera.

Informazioni sulla fiaccolata in aggiornamento: www. sacromontedivarese.it/ appuntamenti/fiaccolata-di- fine-anno-802.html

Sito web: www.sacromontedivarese.it

Per info: info@sacromontedivarese. it / +39.366774873