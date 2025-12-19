Varese News

Un Natale che unisce: emozioni, musica e sorrisi alla scuola media “G. Adamoli” di Besozzo

Una giornata intera tra canti, balli e giochi che hanno coinvolto studenti e famiglie per augurare a tutta la scuola un sereno Natale

È stato un giorno carico di emozioni alla scuola media “G. Adamoli” di Besozzo, dove i veri protagonisti sono stati i ragazzi: con entusiasmo, sensibilità e tanta energia hanno voluto regalare a tutte le loro famiglie un augurio sincero di Natale e di buone feste.

L’evento, organizzato dal professor Lanciotto, ha coinvolto di tutti gli alunni che hanno eseguito brani e canti diretti dalla professoressa Magolati. Un’esibizione che ha accompagnato il pubblico in un viaggio fatto di armonie, voci giovani e sentimenti profondi. «La docente – raccontano gli organizzatori – ha seguito i ragazzi passo dopo passo, guidandoli nella presentazione dei vari brani e valorizzando ciascuno di loro, rendendo ogni esibizione unica e sentita».

Fondamentale anche il contributo del Comitato Genitori, che ha offerto la merenda, rendendo il clima ancora più accogliente e familiare. Un gesto semplice ma significativo, che ha rafforzato ulteriormente il senso di comunità e collaborazione.

Davanti al coro degli alunni, un pubblico speciale: docenti, famiglie, personale di segreteria, personale ATA e la dirigente scolastica Rosa Elena Salamone. «Un’unione autentica – commentano dalla scuola – tra scuola e famiglia che rappresenta il cuore pulsante dell’educazione. Un legame fatto di fiducia, collaborazione e orgoglio, capace di esaltare le competenze, le qualità e l’impegno che ogni giorno prendono forma tra i banchi di scuola».

A chiudere la prima parte dell’evento: un ballo di gruppo che ha coinvolto tutto il pubblico, abbattendo le distanze e regalando sorrisi e complicità. Al termine della giornata, giochi di squadra hanno visto ragazzi e adulti gareggiare insieme.

«Ancora una volta – sottolineano gli organizzatori – i ragazzi della scuola media “G. Adamoli” hanno dimostrato di saper rendere speciale ogni occasione, riempiendo questo giorno di enfasi, emozioni forti e autentiche. Un Natale che non è stato solo festeggiato, ma vissuto intensamente, nel segno dell’unione, della condivisione e della speranza».

Pubblicato il 19 Dicembre 2025
