Un Natale da salvare per i bambini al Teatro Bosco di Busto Arsizio

Rover è il cane protagonista dello spettacolo con attori e musica dal vivo della compagnia Teatro delle Ali in scena domenica 21 dicembre alle ore 17

Nell’ultima domenica prima di questo Natale 2025, la stagione teatrale per famiglie del Teatro San Giovanni Bosco, propone a tutti i bambini una misione speciale: Un Natale da salvare!

Lo spettacolo con attori e musica dal vivo a cura della compagnia Teatro delle Ali, andrà in scena domenica 21 dicembre alle ore 17 al Teatro San Giovanni Bosco, in via Bergamo 12, a Busto Arsizio.

Si tratta di una storia tenera e buffa allo stesso tempo, accompagnata con ritmo e canti tra le esilaranti avveture di Rover, un cane straordinario che una volta diede “una zampa” a Babbo Natale per salvare le Feste tra pacchi, renne e pasticci.

Posto unico con biglietto a 7 euro.

Gratuito per i minori di 3 anni.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a prenotazione@arcadinoeteatro.com oppure 351 3751758.

Biglietteria aperta 1 ora prima inizio spettacolo — chi non ha prenotato può acquistare i biglietti direttamente in teatro (fino a esaurimento posti).