“Un patto di fiducia con le comunità”: nuovi investimenti per Lavena, Cadegliano e Daverio

Nuove risorse in arrivo per il sociale e la scuola a Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago e Daverio.

Grazie ad un emendamento al bilancio di previsione regionale, il Comune di Lavena Ponte Tresa potrà dare il via alla ristrutturazione e alla ripartizione degli spazi polifunzionali di via Argine Dovrana. L’intervento, che prevede uno stanziamento di 175.000 euro, è stato promosso dal consigliere regionale Luigi Zocchi (Fratelli d’Italia) e sottoscritto anche da Giacomo Basaglia Cosentino (Lombardia Ideale).

Un investimento per la comunità

L’operazione rientra in un pacchetto di interventi più ampio destinato al territorio varesino, definito durante l’ultima seduta del Consiglio regionale dedicata alla manovra finanziaria. Per Lavena Ponte Tresa, i fondi serviranno a riqualificare strutture destinate all’uso sociale, rafforzando i servizi di prossimità e i luoghi di aggregazione. Si tratta di un’opera considerata fondamentale per migliorare la qualità della vita dei residenti, rendendo gli spazi pubblici più moderni e funzionali alle esigenze delle famiglie e delle associazioni.

Il dialogo con il territorio

Secondo il consigliere regionale Luigi Zocchi, questi stanziamenti sono il risultato di un confronto diretto con i sindaci e le amministrazioni locali. «Ho chiesto con determinazione che questa manovra parlasse ai nostri paesi e alle loro necessità più immediate, perché il bilancio non deve essere un documento astratto ma un patto di fiducia con le comunità – ha dichiarato Luigi Zocchi, consigliere regionale – Queste opere non nascono dal caso, ma dall’ascolto, dal dialogo e dalla volontà di dare risposte rapide e tangibili».

L’impegno regionale toccherà anche altri centri del Varesotto. Oltre ai fondi per via Argine Dovrana, la manovra prevede 100.000 euro per il Comune di Cadegliano Viconago, destinati all’ampliamento della scuola primaria Caretti per la realizzazione di mensa e palestra. Altri 100.000 euro sono stati assegnati al Comune di Daverio per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento della palestra comunale di via Verdi.

Per Zocchi, si tratta di un segnale chiaro della direzione intrapresa dal Pirellone. «La Lombardia investe dove ci sono bisogni reali, accompagnando i Comuni nel rendere più moderne, sicure e funzionali le strutture che servono ogni giorno i cittadini – ha concluso il consigliere regionale – Sono interventi che rafforzano la coesione sociale e migliorano la qualità della vita nei nostri paesi».