Un pullmino per “Il Giroscopio”, la comunità varesina al fianco di adolescenti e famiglie in difficoltà

La Cooperativa Sociale “IncontrarSì” del quartiere Valle Olona di Varese cresce e potenzia le sue attività in ambito sociale. Per poter fare ancora di più e meglio, in occasione del Natale la cooperativa ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto da mettere a disposizione del progetto “Il Giroscopio”.

Un gesto di solidarietà importante e concreto, chiesto al territorio a sostegno dell’impegno quotidiano degli operatori di una realtà che lavora su più fronti e, in particolare, nel settore dell’educazione diurna per minori adolescenti.

Avere un mezzo proprio, come un’auto o un pullmino, permetterebbe di agevolare l’organizzazione degli spostamenti e delle necessità della comunità, a favore di tutte quelle attività che la cooperativa offre quale elemento distintivo e che rappresentano un arricchimento del servizio ai ragazzi al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi del piano educativo.

Tre progetti importanti per Varese e provincia

Nata nel 2022, con l’obiettivo di condividere il bagaglio di conoscenze, di esperienze e di valori personali a favore di progetti di sostegno e sviluppo sociale rivolti a persone in situazione di disagio, la cooperativa si occupa oggi di diversi servizi: “Il percorso donna”, una assistenza domiciliare finalizzata alla completa autonomia per giovani donne in condizioni di fragilità; “Il percorso mamma/bambino” un housing sociale a favore di mamme con minori in difficoltà, gestito in collaborazione con la Fondazione Sabotto di Varese; “Il Giroscopio”, comunità educativa diurna per minori dai 12 ai 18 anni ospitata all’interno dell’oratorio di Valle Olona a Varese.

Il Giroscopio, un porto sicuro per gli adolescenti contro abbandono scolastico e isolamento

L’esperienza nel settore ci ha permesso di osservare la crescita esponenziale dei problemi legati al disagio giovanile, ma anche all’età adulta. Un aumento della precarietà dei nuclei familiari – che già si trovavano in uno stato di affaticamento dovendo affrontare gravi situazioni di stress che impediscono di garantire riferimenti stabili ai figli – ha portato molti ragazzi a trovarsi in situazione di abbandono scolastico e di ritiro sociale.

In questo contesto i minori accolti dalla Cooperativa attraverso le istituzioni di riferimento devono affrontare diverse problematiche, tra cui la gestione della rabbia, delle relazioni anche tra coetanei e l’isolamento.

Le finalità del progetto educativo

L’obiettivo del progetto “Il Giroscopio” è di garantire un supporto per il minore attraverso la relazione con figure educative e/o integrative dei genitori che si occupano dell’accompagnamento nella direzione della crescita personale in un’ottica di costruzione del sé, di promozione dell’autonomia e di scoperta e valorizzazione di competenze proprie. La relazione di aiuto è fondamentale anche per il raggiungimento di obiettivi scolastici e formativi oltre che per l’approfondimento e per lo sviluppo di interessi espressivi e professionali individuali. Ulteriori finalità di questo progetto risiedono nel cercare e/o ritrovare un rapporto positivo con l’ambiente sociale e familiare in situazioni di pregiudizio, nel favorire l’attivazione da parte del minore e dei genitori di capacità e competenze ancora inespresse, affinché possano riscoprire una buona e costruttiva interazione sia all’interno della famiglia sia rispetto all’ambiente relazionale circostante attraverso la presa in carico integrata del minore cercando di rafforzare la collaborazione tra servizi educativi, socio-sanitari e socio-assistenziali presenti nel territorio.

La Cooperativa si avvale della collaborazione di diverse istituzioni pubbliche della provincia di Varese, in particolare dei comuni di Varese, Gavirate, Mornago, Cantello, Malnate, Somma Lombardo, Luvinate e Casciago oltre che con i Servizi Sociali, anche attraverso il servizio di Tutela Minori e Neuropsichiatria.

Per partecipare alla raccolta fondi:

Tutte le info sulla raccolta fondi sono disponibili sul sito della Cooperativa: https://www.incontrarsicooperativa.it/

Oppure scrivendo a incontrarsicooperativa@gmail.com

Per le donazioni è possibile effettuare un bonifico al conto di Incontrarsi cooperativa sociale

IBAN : IT71J0306909606100000189831

Causale “Raccolta fondi acquisto mezzo proprio”