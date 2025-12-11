Un regalo speciale con Oplà Teatro: seminari tra corpo, scena e creatività
Oplà teatro presenta una singolare idea regalo per Natale: una nuova serie di seminari dedicati alla formazione teatrale, pensati per allievi e attori dai 15 anni in su, anche senza esperienza. Tre percorsi complementari (Teatro e Arti Marziali, La Maschera e Mimo) guidati da professionisti del settore, per esplorare il rapporto tra corpo, emozione e presenza scenica. Tutti i corsi si terranno presso Oplà, in Piazza Unità d’Italia 9, Tradate, con un numero limitato di partecipanti. Per avere informazioni scrivere a info@oplateatro.it oppure visita il sito di Oplà.
TEATRO E ARTI MARZIALI
Con Mirko Iurlaro – Diplomato al Teatro Stabile di Genova Martedì 3, 10, 17, 24 febbraio – ore 20.30-22.30
Un laboratorio inedito che unisce teatro fisico e arti marziali per indagare il tema del duello in tutte le sue forme. Dal confronto fisico sul palco al duello emotivo legato alla parola, i partecipanti saranno guidati a scoprire come conflitto e tensione possano diventare strumenti narrativi potenti, utili a rafforzare la presenza scenica e la consapevolezza del corpo.
LA MASCHERA
Con Marianna Federici – Diplomata presso Scuola di teatro Arsenale Martedì 3, 10, 17, 24 marzo – ore 20.30-22.30
Un percorso completo alla scoperta della maschera teatrale, dalle origini alla pratica scenica. Il seminario guiderà i partecipanti attraverso:
- introduzione alla storia e funzione della maschera,
- progettazione della propria maschera personale,
- realizzazione manuale,
- utilizzo scenico e sperimentazione sul palco.
Un’occasione formativa unica per coniugare creatività, artigianato e interpretazione.
MIMO
Con Shinya Murayama – Diplomato presso l’Accademia Dimitri Martedì 7, 14, 21, 28 aprile – ore 20.30-22.30
Un workshop dedicato al linguaggio non verbale e alla relazione profonda tra emozione e corpo. Attraverso esercizi funzionali, apprendimento delle tecniche di pantomima e creazione di brevi performance, i partecipanti impareranno a dare voce al proprio mondo interiore tramite il gesto e il movimento.
