Un tè con Marta all’erboristeria Al Soffione di Bobbiate

Domenica 14 dicembre alle ore 17 si rinnova il tradizionale appuntamento natalizio dell’erboristeria Al Soffione che abbina infusi e té speziati a letture natalizie e convivialità

Domenica 14 dicembre alle ore 17 si rinnova per il quarto anno consecutivo l’appuntamento gratuito aperto a tutti gli appassionati e non con “Un tè da Marta”, presso l’erboristeria Al Soffione di Bobbiate, in via Daverio 118 a Varese.

Ad accogliere i partecipanti la proprietaria, Marta Caglioni, giovane e sorridente “erbaria moderna”, come lei ama definirsi, che proporrà assaggi di infusi e miscele di tè agrumati o speziati, come il Tè del Caminetto, caldo e avvolgente dall’inconfondibile aroma di cannella. E poi ancora biscottini e cioccolati accompagnati dalle ormai tradizionali letture natalizie.

L’iniziativa si inserisce nel tempo di Natale ed è volto a sostenere le piccole attività di quartiere.

“In epoca di consumismo sfrenato e paura per il futuro, il binomio infuso e lettura ci riporta ai Natali passati, dove semplicità, sentimenti e cura erano di casa – scrive la titolare – Tutti buoni rimedi che salvano tradizione, convivialità e incontro in una pratica in cui è bello ritrovarsi».

L’erboristeria Al Soffione è un negozio delizioso e profumato in cui trovare anche tante piccole idee da mettere sotto l’albero, creme, profumi, integratori, ma anche oggetti di artigianato, tutti nel rispetto dell’ambiente e della natura. E per chi ne avesse bisogno, Marta è sempre disponibile a dare consigli naturali per i piccoli problemi fisiologici quotidiani.