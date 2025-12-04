Un terzo degli studenti dell’Insubria ha superato gli esami di biologia e chimica alla fine del semestre filtro. Male fisica

Il 36% dei 465 studenti ha superato l’esame di biologia, il 30,6% quello di chimica e il 14% il test di fisica. Le prove si sono svolte lo scorso 20 novembre e ha coinvolto 465 studenti e studentesse.

Il risultato è superiore alla media nazionale dove le percentuali sono di poco superiori al 20% per Biologia, a poco meno del 20% per Chimica e a circa il 10% per Fisica.

Spiega Daniela Dalla Gasperina, delegata della Rettrice alla Didattica: «Gli studenti hanno percepito questa prima prova come particolarmente impegnativa: non è semplice affrontare in poco tempo i numerosi argomenti dei Syllabi ministeriali, senza avere il margine necessario per assimilare pienamente quanto studiato. Molti hanno scelto di concentrarsi inizialmente su due materie, rimandando la Fisica al secondo appello per guadagnare qualche giorno in più di preparazione. In questi giorni i docenti hanno programmato momenti dedicati alla restituzione dei risultati, con la correzione degli esercizi insieme agli studenti per aiutarli a comprendere errori, passaggi critici ed eventuali dubbi. Incoraggiamo chi non ha superato gli esami di questo primo appello a non perdere fiducia: mantenere l’impegno e continuare lo studio con costanza in questi ultimi giorni può davvero fare la differenza».

Un commento positivo arriva anche da Francesca Rovera, presidente della Scuola di Medicina dell’Insubria: «La Scuola di Medicina esprime grande soddisfazione per l’esito del primo appello. Si desidera sottolineare la maturità dimostrata dagli studenti, sia nel comportamento durante l’esame sia nella gestione delle settimane precedenti, particolarmente intense tra lezioni frontali e tutoraggi. Un ringraziamento va ai docenti dei tre insegnamenti del semestre aperto, che si sono distinti per disponibilità, rigore scientifico e cura nel tutoraggio. L’auspicio è che alla prova del 10 dicembre chi non ha superato uno o più moduli possa ripresentarsi con lo stesso senso di responsabilità e con l’entusiasmo necessario per affrontare e superare l’esame, così da avviare ufficialmente il nuovo anno accademico».

Il secondo appello è fissato per il 10 dicembre: chi non ha superato uno o più esami o non ha accettato il voto potrà ripresentarsi iscrivendosi entro il 6 dicembre. Gli esiti di questa sessione, che saranno pubblicati entro il 23 dicembre, saranno validi sia ai fini della carriera universitaria sia per l’ingresso nella graduatoria nazionale che regola l’accesso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Per l’anno accademico in corso i posti disponibili all’Insubria sono 220 per Medicina e chirurgia e 21 per Odontoiatria e protesi dentaria.