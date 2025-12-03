Una cioccolata con Babbo Natale: l’8 dicembre festa in compagnia di 23&20 e Nani Studio

L’appuntamento è pensato per famiglie, nonni, zii e per chiunque voglia respirare l’atmosfera delle feste in un contesto intimo e accogliente

Un pomeriggio di atmosfera, luci calde e profumo di festa: lunedì 8 dicembre, dalle 16 alle 18, la sede di 23&20, in via San Martino 4 a Varese, apre le porte per un evento speciale dedicato ai clienti, agli amici, alle famiglie e ai bambini.

In collaborazione con Nani Studio Photo & Video, arriva infatti una merenda natalizia pensata per regalare piccoli momenti di magia e condivisione.

L’invito gratuito è semplice e aperto a tutti: ritagliarsi un momento per stare insieme, scaldarsi con una tazza offerta di cioccolata calda e respirare l’atmosfera del Natale e nel centro di Varese. E per ogni acquisto, è previsto anche un omaggio natalizio.

L’evento nasce per valorizzare l’opportunità di condivisione in occasione dello scambio di auguri, creare connessioni e offrire ai più piccoli un’esperienza da ricordare, in un luogo accogliente e decorato per l’occasione.

Ospite d’onore del pomeriggio sarà Babbo Natale, pronto per una visita speciale. tra foto ricordo, sorrisi, ritiro della letterina e qualche parola magica dedicata ai bambini.

Grazie alla collaborazione con Nani Studio, sarà possibile stampare la propria foto, per chi desidera portare a casa un ricordo del proprio Natale a Varese.

La merenda dell’8 dicembre rappresenta un’occasione per vivere un piccolo assaggio della magia natalizia, scoprire la realtà di 23&20, agenzia di organizzazione eventi ed allestimenti, e trascorrere un paio d’ore di serenità in compagnia.

L’appuntamento è pensato per clienti, amici, famiglie, nonni, zii e per chiunque voglia respirare l’atmosfera delle feste in un contesto intimo e accogliente. Sonia, Matteo e Vilma vi aspettano!