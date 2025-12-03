“Una comunità che cura”: il progetto per il benessere degli anziani e dei caregiver a Barasso

È stato presentato a Barasso il progetto “Una comunità che cura”, un’iniziativa che mira a rafforzare la rete di supporto per gli anziani fragili e per i loro caregiver familiari. Il progetto, che coinvolge il Comune, l’ASST Sette Laghi, Ascolom APS, e la RSA Villa Rovera Molina, si propone di offrire supporto psicologico e informativo a chi si prende cura di persone anziane, specialmente coloro che soffrono di demenza.

Un sportello di ascolto e supporto alle famiglie

Il cuore dell’iniziativa è uno sportello di ascolto attivo due volte a settimana nel Comune di Barasso, che offrirà consulenza e orientamento a tutti coloro che si occupano di un familiare anziano malato. A presentare i punti chiave è stato Guido Bonoldi, presidente del Consiglio dei Sindaci del Distretto Sanitario di Varese. Il progetto si concentra principalmente sulla prevenzione del burn-out dei caregiver familiari, aiutando le famiglie a gestire le difficoltà quotidiane legate all’assistenza agli anziani.

Il sindaco di Barasso, Lorenzo Di Renzo Scolari, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, specialmente in un periodo in cui l’invecchiamento della popolazione richiede sempre più attenzione ai servizi socio-sanitari sul territorio. «Il tema della terza età è fondamentale e questo progetto si inserisce perfettamente nelle politiche che vogliamo sviluppare per il benessere della nostra comunità», ha dichiarato il sindaco.

Un progetto condiviso per una comunità che cura

Il progetto si sviluppa su due territori: oltre a Barasso, anche il Comune di Vimodrone e l’Asst Melgano e Martesana Modrone sono coinvolti, creando una rete di servizi che mira a migliorare la qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie. Federica Colzani, direttore di Ascolom APS, ha spiegato che il progetto ha una durata di un anno e si propone di creare un modello di cura integrata, dove la comunità e le istituzioni si uniscono per offrire un supporto continuativo.

Un’importante novità sarà l’introduzione di corsi di formazione per i caregiver, che inizieranno il 12 gennaio 2026. Questi corsi, validati scientificamente, affronteranno tematiche legate alla gestione della demenza e alla cura domiciliare, con il coinvolgimento di professionisti del settore.

La casa di comunità al centro

L’iniziativa si inserisce anche nel contesto più ampio della Casa di Comunità del distretto sanitario di Varese, che si propone di centralizzare i servizi per i cittadini, garantendo un accesso facile e diretto a tutte le risorse sociosanitarie. Alessandra Mentasti, Direttore Sociosanitario Distretto di Varese ASST Sette Laghi, ha parlato dell’importanza di collegare i vari servizi sanitari e sociali presenti sul territorio, riducendo il rischio di ospedalizzazioni inappropriate e migliorando la qualità dell’assistenza domiciliare.

Tiziano Fabani, direttore di Villa Rovera Molina Onlus, ha condiviso il suo entusiasmo riguardo al progetto di assistenza e supporto sul territorio, in particolare nel comune di Barasso. Fabani ha sottolineato come il progetto sia nato dalla necessità di una presenza attiva e dinamica, capace di rispondere alle crescenti esigenze di una popolazione che vive lontano dai centri principali. Il territorio, infatti, ha visto negli ultimi anni un calo dei servizi essenziali come banche e farmacie, rendendo più difficoltosi gli spostamenti per le persone anziane o fragili che necessitano di cure e assistenza.

“Un comunità che cura”

Tiziano Fabani, direttore della RSA Villa Rovera Molina Onlus, ha evidenziato come la RSA di Barasso, pur non essendo una grande struttura, rappresenti una risorsa fondamentale per la comunità locale, particolarmente per chi vive nelle zone periferiche, al di fuori del centro di Varese. L’idea di questo progetto è proprio quella di essere un punto di riferimento per chi ha bisogno, in un contesto che si trova a un passo dalla città ma che, seppur vicino, presenta delle difficoltà logistiche per le persone anziane.

Inoltre, ha parlato del concetto di “comunità che cura”, esprimendo come l’approccio del progetto sia centrato sull’ascolto dei bisogni degli utenti. Questo, ha spiegato Fabani, si traduce nell’importanza di un supporto continuo che venga incontro alle necessità familiari, soprattutto dei caregiver, che spesso si trovano a dover gestire una persona anziana malata senza sapere a chi rivolgersi. L’idea del progetto è quella di non lasciare mai nessuno senza supporto, offrendo anche uno sportello di ascolto settimanale in cui rispondere a queste esigenze.

Fabani ha poi rimarcato l’importanza di formare adeguatamente le persone coinvolte nel progetto, inclusi i familiari e gli operatori sanitari, per assicurarsi che le risposte fornite siano efficaci e tempestive. Il progetto prevede infatti un percorso di formazione che non solo aiuti i caregiver ad affrontare le difficoltà quotidiane, ma anche a coordinare meglio i servizi a livello locale, favorendo la collaborazione tra le diverse istituzioni, come la casa di comunità e le RSA.

Il sostegno alla rete di volontariato

Uno degli obiettivi principali del progetto è anche il rafforzamento del volontariato locale. A tal proposito, il Sindaco ha sottolineato l’importanza di coinvolgere nuove generazioni di volontari per sostenere le attività di assistenza agli anziani. «Abbiamo bisogno di rinnovare le risorse, anche se siamo consapevoli delle difficoltà legate alla carenza di volontari giovani», ha concluso il sindaco di Barasso.

Lo sportello attivo e il corso per caregiver

Lo sportello di prossimità sarà operativo presso il Comune di Barasso in Via Roma 26, ogni lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 17:30 dal prossimo 10 dicembre. I cittadini potranno usufruire di consulenze telefoniche e via email per informazioni riguardo l’assistenza e le risorse disponibili. Per contatti, è possibile scrivere all’email sportellopua@gmail.com o chiamare il 0332 743386.

Inoltre, a partire dal 12 gennaio 2026, prenderà il via un corso per caregiver familiari che si svolgerà in 9 lezioni, con modalità mista (online e in presenza). Il corso è dedicato a tutti coloro che si prendono cura di parenti anziani e malati, per fornire strumenti utili e supporto nella gestione quotidiana.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il 351 7219365 o inviare una mail a sportellopua@gmail.com.