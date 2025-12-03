Una festa dell’Immacolata a Legnano tra bianche mongolfiere, arte, musica e panettoni

Dopo l’inaugurazione degli eventi di Natale, con i cori dei bambini delle scuole, Legnano si prepara a immergersi in un altro weekend di festa e magia.

Si parte venerdì 5 dicembre alle 21 con il concerto dell’Ensemble Amadeus nella Chiesa dei SS. Martiri, una serata per stare insieme e ascoltare buona musica.

Sabato 6 dicembre i bambini troveranno una sorpresa: nella zona pedonale ci sarà il trenino natalizio, pronto a portarli tutti «In Carrozza» per un giro tra le vie del centro, un’iniziativa sempre molto apprezzata.

I più grandi non possono invece perdere la tappa a Palazzo Leone da Perego, dove dalle 10 alle 19 sarà possibile partecipare ad ArtePanettone: oltre a degustare i migliori lievitati preparati dai pasticceri del territorio, si potrà visitare anche la mostra di Ugo Riva, ospitata nelle sale espositive.

Dalle 16, nella ZTL, tornano poi le Pive di Natale a cura del Corpo Bandistico Legnanese, per una vera immersione nel clima natalizio.

Gli eventi riprendono domenica 7 dicembre: dalle 10 alle 19 si rinnova l’apertura di ArtePanettone, per non lasciare indietro nessun goloso. Sarà ancora attivo il trenino natalizio, mentre alle 16.30, nella Basilica di San Magno, si esibirà il Duo Resonance con il concerto «Tra Cielo e Terra». Ingresso gratuito.

L’8 dicembre Legnano sarà infine invasa dalle bianche mongolfiere di Natale, lo spettacolo itinerante che animerà le vie della città partendo da piazza San Magno, passando per corso Magenta e arrivando in corso Garibaldi dalle ore 16.00, con eleganza, fantasia e un’atmosfera natalizia travolgente.

«Protagoniste dell’evento – spiega l’agenzia EMA70 Eventi & Service, che ha collaborato con il Comune – saranno le coreografie luminose, i costumi scenografici e l’accompagnamento musicale dal vivo, che trasformeranno il centro cittadino in un luogo sospeso tra sogno e realtà. I nostri artisti, con le loro mongolfiere bianche illuminate, porteranno uno spettacolo magico e coinvolgente, capace di affascinare adulti e bambini». Ricordiamo che a Legnano è aperta anche la pista di pattinaggio nel parcheggio di via Gilardelli e in piazza San Magno è presente la giostrina per i bambini.